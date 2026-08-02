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XRP notiert am 1. August bei 1,06 Dollar und hat binnen vierundzwanzig Stunden rund 1,5 Prozent verloren. Trotzdem flossen am 31. Juli 7,69 Millionen Dollar frisch in die XRP-ETFs, während die Bitcoin-Produkte am selben Tag 265,37 Millionen Dollar abgaben. Genau dieser Widerspruch prägt die Krypto News zum Monatswechsel. Warum kauft institutionelles Kapital einen Coin, dessen Kurs seit Monaten fällt? Und was heißt das für Anleger, die nicht auf die Erholung der großen Namen warten? Die Antwort liegt weniger im Chart als in der Frage, wohin frisches Geld fließt.

Krypto News zu XRP mit ETF-Zuflüssen trotz fallender Kurse

Die Krypto News des 31. Juli liefern ein ungewöhnliches Bild. Laut CoinMarketCap notiert XRP bei rund 1,06 Dollar, ein Tagesminus von etwa 1,5 Prozent, bei einer Marktkapitalisierung von rund 66 Milliarden Dollar. Der Kurs liegt damit weiterhin etwa siebzig Prozent unter dem Rekordhoch. Am selben Handelstag meldeten die fünf amerikanischen XRP-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 7,69 Millionen Dollar. Bitwise steuerte davon 7,12 Millionen Dollar bei, Franklin ergänzte rund 576.000 Dollar.

Der Gegensatz zu den übrigen Krypto News fällt deutlich aus. Die dreizehn Bitcoin-Spot-ETFs verloren am 31. Juli an einem einzigen Tag 265,37 Millionen Dollar. Über den Juli sammelten die XRP-Produkte 27,29 Millionen Dollar ein, das verwaltete Vermögen stieg auf 988,78 Millionen Dollar. Wie Invezz berichtet, hoben institutionelle Meldungen den Kurs kurz auf 1,10 Dollar, bevor Verkäufer übernahmen. Der britische Vermögensverwalter Aviva plant eine tokenisierte Anteilsklasse auf dem XRP Ledger.

Die Regulierung bleibt der wunde Punkt in den aktuellen Krypto News. Der CLARITY Act wurde erneut vertagt, eine Entscheidung folgt frühestens im September. Damit fehlt XRP der Auslöser, der aus stetigen Zuflüssen eine echte Kursbewegung macht. Bei 66 Milliarden Dollar Bewertung verlangt schon eine Verdopplung sehr viel frisches Kapital. Institutionelle Käufer greifen über den Fondsmantel seit Wochen in die Schwäche hinein, statt einer Bewegung hinterherzulaufen. Deshalb schaut ein wachsender Teil des Marktes dorthin, wo eine Bewertung noch am Anfang steht und ein einziges Ereignis den Preis komplett neu setzen kann.

Pepeto sammelt mehr als 10 Millionen Dollar ein, während XRP auf Washington wartet

Wer bei XRP auf den Gesetzgeber wartet, wartet auf ein Ereignis, das sich seit Monaten verschiebt. Diese Lücke erklärt, warum Kapital in einen Vorverkauf fließt, der ohne Rücksicht auf die Stimmung weitergelaufen ist. Pepeto hat in einer Phase spürbarer Angst mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Aufgebaut wurde das Projekt von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Unterschied liegt in der Größe, denn ein Projekt am Anfang seiner Kurve braucht keine Milliarden, um sich zu bewegen.

Sämtliche Werkzeuge, die das Projekt angekündigt hat, laufen bereits im echten Betrieb. PepetoSwap berechnet auf jeden Handel keine Gebühren und hält damit mehr Kapital in der Wallet, als konkurrierende Plattformen es zulassen. Die Cross-Chain-Bridge liefert Tempo über mehrere Netzwerke hinweg, ohne die Kostenaufschläge, die bei Händlern zwischen den Ketten am Ertrag nagen. Vor der Eröffnung des Vorverkaufs hat SolidProof den gesamten Code des Vertrags geprüft und bestätigt, sodass die Sicherheitsfrage schon vor der ersten Einzahlung beantwortet war. Wer hier einsteigt, kauft kein Versprechen, sondern etwas, das heute schon läuft.

Auf der offiziellen Website von Pepeto steht eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Dieses Modell folgt der Bauweise, die den ursprünglichen Pepe-Coin auf eine Bewertung im Milliardenbereich getragen hat. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und damit unter dem Einstieg, den jeder bereits gelistete Token bietet. Während die Krypto News weiter von Abflüssen bei den großen Produkten berichten, rückt ein erwartetes Binance-Listing näher. Mit jeder Stufe, die früher als geplant schließt, wird ein Einstieg zu diesem Preis unwahrscheinlicher.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Markt, in dem stetige ETF-Zuflüsse den XRP-Kurs kaum bewegen. Bei 66 Milliarden Dollar Bewertung verlangt jede spürbare Rendite Milliarden an frischem Geld. Pepeto beantwortet dieselbe Frage von einem deutlich niedrigeren Punkt aus. Geduld hat in diesem Umfeld zuletzt niemanden bezahlt. Wer in früheren Zyklen wirklich verdient hat, handelte, solange das Fenster offen und der Preis niedrig war. Dieses Fenster steht im Vorverkauf noch offen, und das erwartete Listing dürfte es schließen. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, könnte genau die Rendite mitnehmen, die nach dem Listing niemand mehr bekommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Krypto News aktuell über XRP?

XRP notiert bei rund 1,06 Dollar nach einem Tagesminus von 1,5 Prozent. Die XRP-ETFs verzeichneten am 31. Juli dennoch Zuflüsse von 7,69 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Vorverkauf mit mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital und einer gebührenfreien Handelsplattform. Details stehen auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com.