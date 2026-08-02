Die BYD-Aktie segelt weiter im Aufwind und notiert aktuell bei 10,35 €. Hat sie jetzt noch mehr Luft nach oben, nachdem der chinesische E-Autobauer starke weltweite Absatzzahlen vorgelegt hat? Weltweiter Absatz wächst weiter Chinas E-Autoprimus schreibt seine Erfolgsgeschichte fort. Wie BYD am Samstag mitteilte, wurden im Juli zum dritten Mal in Folge weltweit mehr Fahrzeuge verkauft. Um genau zu sein, waren es vergangenen Monat insgesamt 419.211, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de