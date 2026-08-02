XRP Prognose 2026 vor dem Test der 1,05 Dollar Unterstützung

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XRP fällt seit Juni durch einen engen Abwärtskanal und steht nach einem Tagesminus von rund zwei Prozent bei 1,06 Dollar. Aus diesem Kanal wollten die Käufer im Juli mehrfach vergeblich ausbrechen. Der RSI liegt bei etwa 41 und zeigt, dass die Verkäufer weiter leicht im Vorteil sind. Analysten verweisen zudem darauf, dass der Kurs in jedem amerikanischen Zwischenwahljahr einen roten August verzeichnet hat, im Schnitt mit rund 14 Prozent Verlust. Genau deshalb steht die XRP Prognose unter besonderer Beobachtung. Hält die Unterstützung bei 1,05 Dollar, oder wiederholt sich das Muster ein viertes Mal?

XRP Prognose und Ripple Kurs im fallenden Kanal bis 1,22 Dollar

Der Kurs von Ripple bewegt sich laut Coinpedia weiter innerhalb des Kanals, der die Bewegung seit Juni begrenzt. Mehrere Erholungsversuche scheiterten an der oberen Begrenzung. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 1,05 Dollar, darunter folgt die untere Kanallinie. Für die XRP Prognose bleibt diese Grenze die wichtigste Linie im Chart. Der Juli brachte trotzdem ein Plus von rund sieben Prozent und war der beste Monat des Jahres. Seit 2020 hat der Kurs jeden Juli im Plus beendet.

Unter der Oberfläche sieht das Bild anders aus als auf dem Chart. Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen Token haben ihre Bestände in fünf Wochen um 2,8 Prozent aufgestockt, während die kleinsten Adressen um 5,2 Prozent reduziert haben. Die Abflüsse großer Halter von den Börsen erreichten am 22. Juli mit 77,8 Prozent einen Rekordwert. Einzahlungen großer Wallets bei Binance brachen um 96 Prozent auf 25,3 Millionen Token ein. Die amerikanischen Spot Fonds sammelten im Juli etwa 12 Millionen Dollar ein und halten damit eine Serie von vier positiven Monaten. Diese Nachfrage stützt den Kurs von unten.

Politisch bleibt der CLARITY Act der größte Hebel, denn ein Kompromiss soll noch am Wochenende geprüft werden. Charttechnisch nennt CryptoTimes zuerst die Rückeroberung von 1,10 und 1,13 Dollar. Danach folgt das Band zwischen 1,18 und 1,22 Dollar, erst nachhaltige Schlusskurse darüber machen 1,25 Dollar zum Ziel. Das entspricht einem Plus von etwa 19 Prozent, der nächste Widerstand liegt zwischen 1,38 und 1,46 Dollar. Unter 1,01 Dollar kippt das Bild dagegen ins Negative. Selbst der volle bullische Weg bleibt bei 66 Milliarden Dollar Bewertung ein überschaubarer Sprung, und genau das lenkt Kapital in kleinere Projekte.

Pepeto löst mit drei Produkten das Vertrauensproblem

Während die XRP Prognose zwischen den Kanalgrenzen pendelt und die meisten Altcoins an Wert verlieren, wird Vertrauen zur knappsten Währung. Genau dort setzt Pepeto an. Das Projekt stammt von einem Mitgründer des originalen Pepe Coins und liefert drei funktionierende Produkte, während die meisten Meme Coins nur Ankündigungen liefern. Wer in diesem Umfeld Kapital bewegt, prüft zuerst, wem er den Code anvertraut.

Ein Risikoprüfer für Token übernimmt dabei die Vertrauensfrage, weil er den Code eines Projekts bewertet, bevor Geld fließt. Dazu kommt PepetoSwap, eine Handelsbörse ohne Gebühren, die das Kostenproblem angeht, sowie eine Cross Chain Bridge für den Zugang zwischen den Ketten. Alle drei laufen auf einer Plattform, die auf Tempo und niedrige Kosten ausgelegt ist und damit drei getrennte Probleme gleichzeitig angeht.

Der Vorverkauf liegt inzwischen bei mehr als 10 Millionen Dollar und gibt Haltern echte Werkzeuge vom ersten Tag an, während der durchschnittliche Meme Start noch beim Logo steht. Diese Mischung aus fertigen Produkten und eingesammeltem Kapital erklärt, warum Beobachter aus dem XRP Umfeld und Meme Händler gleichermaßen auf diesen Einstieg schauen.

SolidProof hat den Vertrag vollständig auditiert und liefert damit die unabhängige Bestätigung, die viele Wettbewerber im Vorverkauf nie einholen und die ernsthaftes Kapital vor jedem Einstieg verlangt. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Stück entspricht der Struktur des originalen Pepe Tokens.

Ein Einstieg zu 0,000000188 Dollar in einem von Angst geprägten Markt ist der Weg, über den die frühesten Wallets in jedem Zyklus ihre größten Auszahlungen gesammelt haben. Die Website des Projekts bündelt jedes Werkzeug und den vollständigen Auditbericht an einem Ort. Das Fenster zwischen Vorverkauf und Listing ist der Bereich, in dem die größten Bewegungen entstehen, und es schließt sich mit dem Listing.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt große Halter, die weiter Bestände aufbauen, während der Kurs im Kanal gefangen bleibt. Genau jene Wallets sind es, die am Ende eines Zyklus am meisten mitnehmen. Ein Token mit 66 Milliarden Dollar bewegt sich langsam, ein Vorverkauf nicht. Der letzte Zyklus belohnte jene, die zuerst handelten, und Pepeto steht heute an einem ähnlichen Punkt. Das Bedauern über verpasste Einsätze prägte unzählige Depots, diesmal liegen Börse und geprüfter Vertrag dahinter. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Vorverkaufspreis, und genau der Abstand zum Listing ist der Gewinn, den spätere Käufer nicht mehr bekommen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose für August 2026 reicht von 1,01 bis etwa 1,25 Dollar. Erst Schlusskurse über 1,22 Dollar öffnen den Weg Richtung 1,38 Dollar.

Warum fällt Pepeto neben XRP auf?

Pepeto verbindet einen Mitgründer des originalen Pepe Coins, drei fertige Handelswerkzeuge, ein SolidProof Audit und ein erwartetes Binance Listing. Alle Werkzeuge sind unter pepetocoin.com dokumentiert. Den aktuellen Preis zeigt pepetocoin.com.