Bitcoin Prognose 2026 nach dem Rücksetzer auf 63.000 Dollar

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Die Bitcoin Prognose steht vor einer ungewohnten Rechnung, denn BTC fällt um 2,53 Prozent auf rund 63.083 Dollar und bleibt damit klar unter der Marke von 65.000 Dollar. Am Donnerstag flossen den amerikanischen Spot-Fonds gleichzeitig 233,1 Millionen Dollar frisches Kapital zu. Geld strömt also in den Markt, während der Kurs im selben Zeitraum nachgibt. Welche Seite setzt sich in den kommenden Tagen durch? Die Statistik nach Sitzungen der US-Notenbank liefert eine erste Antwort, und sie fällt für kurzfristig orientierte Käufer unangenehm klar aus. Denn dieselbe Woche zeigte, wie schnell frische Nachfrage von saisonalen Mustern überlagert werden kann.

Bitcoin Prognose zwischen starken Zuflüssen und schwacher Woche

Die Zahlen vom 31. Juli und 1. August zeichnen zwei gegensätzliche Bilder. Auf der einen Seite meldeten die Spot-Fonds auf Bitcoin laut Benzinga am Donnerstag Nettozuflüsse von 233,1 Millionen Dollar. Auf der anderen Seite wurden 94.015 Händler mit einem Volumen von 359,33 Millionen Dollar aus dem Markt gedrängt. Der Bitcoin Kurs bewegte sich trotz der Zuflüsse nicht nach oben.

Der Grund liegt im Kalender. Seit der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hat Bitcoin 2,8 Prozent verloren, was dem Muster früherer Termine entspricht. Sechs der letzten sieben Sitzungen brachten Rückgänge von vier bis fünf Prozent. Analysten halten deshalb einen erneuten Test der Zone zwischen 60.000 und 61.000 Dollar für wahrscheinlich. Fällt der Kurs darunter, rücken die jüngsten Tiefs in den Blick, bei einem Bruch der Trendlinie sogar der Bereich um 58.000 Dollar.

Der Blick zurück stützt die vorsichtige Haltung. Im Juni verließen laut Finbold rund 4,5 Milliarden Dollar die amerikanischen Bitcoin-Fonds, und der Kurs fiel bis auf 58.115 Dollar. Für die Bitcoin Prognose ergibt sich daraus eine Spanne, die eher Geduld als schnelle Gewinne verlangt. Ein Billionenmarkt bewegt sich langsam, selbst wenn Hunderte Millionen zufließen. Genau diese Rechnung führt viele Anleger zu der Frage, wo eine kleine Ausgangsbasis noch echten Spielraum bietet.

Pepeto nähert sich dem Listing, während die Bitcoin Prognose stockt

Die Antwort auf diese Frage führt zu Projekten, die vor dem Handelsstart stehen. Bei Pepeto rückt das erwartete Binance-Listing sichtbar näher. Das Projekt sammelte mehr als 10 Millionen Dollar in einer Phase ein, in der über alle Bereiche hinweg verkauft wurde. Kapital, das ausgerechnet in einer ängstlichen Phase in einen Vorverkauf fließt, trennt echte Überzeugung von kurzlebigem Wirbel.

Pepeto begann als Meme-Coin und wurde in dem Moment zu einem ernsthaften Kandidaten, in dem das Team fertige Kernprodukte zeigte. PepetoSwap läuft als Börse ganz ohne Gebühren, und eine Brücke verbindet Token über verschiedene Netzwerke hinweg, sodass sich Bestände zwischen den Ketten bewegen lassen. Halter bekommen damit Werkzeuge, die heute schon arbeiten, statt Ankündigungen auf einem Fahrplan. Gestartet wurde es von einem Mitgründer des Pepe-Coins, also demselben Kopf, der einen der größten Meme-Coins der Geschichte mitgebaut hat.

Jeder einzelne Vertrag hat außerdem ein vollständiges Audit bei SolidProof durchlaufen, das den Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben hat. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar bei einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Analysten, die den Bereich verfolgen, halten nach dem Beginn des Handels an einer großen Börse Renditen zwischen dem Hundert- und dem Dreihundertfachen des Einstiegs für möglich. Das bislang eingesammelte Kapital stützt diese Rechnung zumindest der Größenordnung nach.

Neue Käufer treten über die offizielle Projektseite in den Vorverkauf ein, und das Fenster schließt sich Schritt für Schritt, weil jede weitere Stufe den Einstiegspreis anhebt. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und dabei überlegt, wo die eigentlichen Bewegungen liegen, findet die Antwort im Listing. Dort verwandeln sich frühe Positionen in Gewinne, die Halter großer Werte mit dem Ziel einer Verdopplung kaum erreichen. Der Unterschied liegt allein in der Ausgangsgröße, und die lässt sich später nicht mehr nachkaufen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose gewinnt an Spannung, weil starke Zuflüsse und schwache Kurse zeigen, dass sich die Bedingungen für eine Erholung erst formen. Pepeto nahm mehr als 10 Millionen Dollar auf, während Halter großer Werte ihre Positionen schrumpfen sahen. Dieses Tempo in einer Phase der Angst belegt echte Überzeugung. Große Werte zielen auf eine Verdopplung über Monate, während der frühe Einstieg auf ein einziges Ereignis setzt, das bereits näher rückt. Wer jetzt handelt, folgt dem, was das Kapital bereits bestätigt hat. Sobald das Listing öffnet, verschwindet dieser Preis und mit ihm die Chance, auf der richtigen Seite zu stehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

BTC notiert bei rund 63.083 Dollar, die Zone zwischen 60.000 und 61.000 Dollar gilt als nächster Test. Entscheidend bleiben die Zuflüsse der Fonds und der Kurs der US-Notenbank.

Warum wird Pepeto neben Bitcoin genannt?

Pepeto sammelte in einer Phase der Angst mehr als 10 Millionen Dollar ein und steht vor einem erwarteten Binance-Listing, das frühen Käufern Spielraum bietet. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.