DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Kahl am Main (pta000/02.08.2026/17:58 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 5299006FS69Q41A8KK44 Straße, Hausnr: Hanauer Landstraße 103 PLZ: 63796 Ort: Kahl am Main, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Registrierter Sitz und Staat: Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. FPM Funds SICAV Luxembourg

5. Datum der Schwellenberührung 28.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 5,17 0,00 5,17 8.896.527 letzte 4,84 0,00 4,84 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A1681X5 0 460.000 0,00 5,17 Summe: 460.000 5,17

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher -Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung -Universal-Investment-Luxembourg S.A. 5,17 5,17

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: 28.07.2026

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 31.07.2026

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785686280430 ]

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August 02, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)