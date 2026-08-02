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WKN: A1681X | ISIN: DE000A1681X5 | Ticker-Symbol: SNG
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31.07.26 | 17:35
7,040 Euro
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Maschinenbau
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SINGULUS TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
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SINGULUS TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
02.08.2026 18:33 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Kahl am Main (pta000/02.08.2026/17:58 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
Legal Entity Identifier (LEI): 5299006FS69Q41A8KK44 
Straße, Hausnr:        Hanauer Landstraße 103 
PLZ:              63796 
Ort:              Kahl am Main, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Registrierter Sitz und Staat: Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. FPM Funds SICAV Luxembourg

5. Datum der Schwellenberührung 28.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   5,17          0,00             5,17           8.896.527 
  letzte   4,84          0,00             4,84 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A1681X5 0             460.000            0,00          5,17 
  Summe:                      460.000                        5,17

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen         Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% 
                          oder höher         oder höher        oder höher 
-Universal-Investment-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
-Universal-Investment-Luxembourg S.A.   5,17                         5,17

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: 28.07.2026

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 31.07.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785686280430 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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