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One Square Advisory Services S.à.r.l.: Steilmann SE - 19. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar
Genf, 2. August 2026 - Der Insolvenzverwalter der Steilmann SE hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen WKN: A12UAE / ISIN: DE000A12UXXX und WKN: A14J4G / ISIN: DE000A14JXXX einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt.
Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per E-Mail zu richten an steilmann@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Steilmann SE um ein nicht-öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhaltes ist nicht gestattet.
Kontakt
One Square Advisory Services S.à.r.l.
Team Steilmann
Genf | Schweiz
Fax +49-89-15 98 98-22
E-Mail: steilmann@onesquareadvisors.com
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