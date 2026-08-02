Ethereum Prognose 2026 und warum der ETH Kurs jetzt zwischen 1.800 und 2.000 Dollar entscheidet

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Ethereum schloss den Juli mit einem Minus von 2,8 Prozent bei rund 1.866 Dollar ab und verlor damit genau an der Marke, die den ganzen Monat über gehalten hatte. Gleichzeitig sammelten die Ethereum ETFs im Juli 365 Millionen Dollar ein und lagen damit vor Bitcoin und XRP. Die Ethereum Prognose steht deshalb vor einer klaren Frage. Warum fällt der Kurs, wenn das institutionelle Geld gleichzeitig zurückkehrt? Die Antwort liegt in einer Zone zwischen 1.800 und 1.900 Dollar, die in den kommenden Tagen über die Richtung entscheidet.

Ethereum Prognose zwischen ETF Zuflüssen und einem schwachen Monatsende

Der Juli endete für Ethereum uneinheitlich. Laut The Motley Fool fiel ETH am 31. Juli um 2,8 Prozent auf 1.866 Dollar, während Bitcoin unter 63.000 Dollar rutschte und Solana rund 2 Prozent verlor. Der Rückgang traf den gesamten Markt und lag weniger an Ethereum selbst als an einer sinkenden Risikobereitschaft zum Monatsende. Coinbase verfehlte die Erwartungen, die Aktie brach um mehr als 10 Prozent ein und belastete die Stimmung.

Der Monatsblick erzählt eine andere Geschichte. Die Ethereum ETFs zogen im Juli 365 Millionen Dollar an und lagen damit vor den Bitcoin und XRP Produkten. Am 31. Juli verzeichneten die Spot Ethereum Fonds erneut Nettozuflüsse, angeführt von BlackRock. Cryptopolitan verweist darauf, dass ETH im Juli erstmals seit dem Einbruch im Juni mehrere Handelstage in Folge über 1.800 Dollar geschlossen hat, nachdem der Kurs im Juni bei rund 1.450 Dollar seinen Tiefpunkt fand. Das ist die stabilste Struktur des laufenden Jahres.

Für die Ethereum Prognose ergibt sich daraus ein enges Fenster. Ein Tagesschluss über 1.900 Dollar öffnet den Weg in Richtung 2.000 Dollar, ein Verlust der Marke von 1.800 Dollar löscht dagegen die gesamte Erholung des Juli. Bei einem Marktwert von rund 225 Milliarden Dollar braucht ETH allerdings sehr viel frisches Kapital, damit sich diese Spanne in echte Rendite verwandelt. Genau deshalb schauen immer mehr Anleger auf Projekte, deren Einstiegspreis noch feststeht und deren Bewertung erst beginnt.

Pepeto zieht Kapital an, während große Coins auf frische Zuflüsse warten

Genau an dieser Stelle verschiebt die Ethereum Prognose den Blick auf eine andere Frage. Ein Projekt wie Pepeto löst nämlich ein Problem, das ETH bei seiner Größe nicht mehr lösen kann, denn bei Ethereum zahlt jeder Käufer heute den Preis einer bereits fertigen Bewertung. Genau dieser Unterschied entscheidet darüber, wie viel Rendite am Ende überhaupt möglich ist.

Im Zentrum von Pepeto steht eine Cross-Chain-Bridge, mit der Halter ihre Token ohne Extrakosten zwischen verschiedenen Ketten bewegen können. Dazu kommt PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, die beim Tausch nichts berechnet. Beide Werkzeuge greifen genau die Kosten an, die Meme Coin Händlern seit Jahren Geld nehmen, von hohen Tauschgebühren bis zu blockierten Wegen zwischen den Netzwerken. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe Coins, die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den gesamten Code geprüft und freigegeben.

Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und jede Preisstufe füllt sich schneller als die vorherige. Der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder neuen Stufe, was bedeutet, dass heutige Käufer weniger zahlen als jene, die nächste Woche ankommen. Tausende Wallets haben sich bereits festgelegt, und diese Nachfrage zeigt, dass echtes Kapital lange vor dem erwarteten Binance Listing in Bewegung ist.

Pepeto hat diese Marke ohne jede Börsennotierung erreicht, und das schafft eine Ausgangslage, die den meisten Coins verwehrt bleibt. Die Verbindung aus Meme Charakter und funktionierenden Produkten öffnet einen Weg, den die Mehrheit der Vorverkaufsprojekte nicht einmal versucht. Wer heute einsteigt, kann am Ende eine Rendite sehen, die der ETH Kurs bei dieser Größe kaum noch liefert, und alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an eine enge Spanne gebunden, in der 1.800 und 1.900 Dollar über die nächsten Wochen entscheiden. Große Halter bauen ihre Positionen in dieser Angst auf, und dasselbe Muster bildet sich rund um Pepeto. DOGE machte aus kleinen Einstiegen lebensverändernde Summen, obwohl kein einziges Produkt dahinterstand. Mehr Werkzeuge hinter einem Projekt können die Rendite logischerweise weiter tragen als gar keine. Wer jetzt einsteigt, kann die Rendite mitnehmen, die das Listing liefert, und wer wartet, verbringt den Rest des Zyklus mit diesem Gedanken.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für August 2026 aus?

ETH notiert bei rund 1.866 Dollar. Ein Schluss über 1.900 Dollar öffnet 2.000 Dollar, ein Fall unter 1.800 Dollar löscht die Julierholung.

Warum wird Pepeto in der Ethereum Prognose erwähnt?

Pepeto verbindet eine Cross-Chain-Bridge mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap und sammelte schon vor jedem Listing mehr als 10 Millionen Dollar ein. Der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.