Cardano Kurs steigt gegen den Markt, ETF-Frist am 9. August rückt näher

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Der Cardano Kurs notiert zum 1. August bei 0,1633 Dollar und hat in sieben Tagen etwa 4,1 Prozent zugelegt, während der Gesamtmarkt im selben Zeitraum verloren hat. Am 9. August erfüllt ADA die Voraussetzungen für einen Spot-ETF, und Clearstream hat die regulierte Verwahrung bereits im Juli geöffnet. Damit rückt erstmals seit Monaten ein fester Termin in den Vordergrund, an dem institutionelles Kapital eine Entscheidung treffen muss. Gleichzeitig hängt der Chart weiterhin unter einer Widerstandszone, an der ADA seit Wochen scheitert. Trägt die Erholung den Ausbruch, oder war die Gegenbewegung nur eine Pause im Abwärtstrend?

Cardano Kurs vor der Widerstandszone bei 0,1812 Dollar

Cardano gehört in dieser Woche zu den wenigen großen Werten mit positiver Bilanz. Laut CoinGecko legte ADA in sieben Tagen um 4,10 Prozent zu, während der gesamte Kryptomarkt um 1,60 Prozent nachgab. Bei einem Umlaufbestand von gut 31 Milliarden Token entspricht das einem Marktwert von knapp sechs Milliarden Dollar. Das Mainnet hat mehr als 122,7 Millionen Transaktionen verarbeitet und läuft seit über acht Jahren ohne Ausfall.

Die Chartlage bleibt eng. Wie CoinGabbar berichtet, notiert ADA bei etwa 0,1633 Dollar und liegt binnen 24 Stunden 0,31 Prozent tiefer. Das Futures-Volumen liegt bei 406,47 Millionen Dollar gegenüber einem Spot-Volumen von 62,29 Millionen Dollar, das offene Interesse erreicht 379,66 Millionen Dollar. Ein Tagesschluss über 0,1812 Dollar öffnet die nächste Zone zwischen 0,1997 und 0,2206 Dollar. Ein Wochenschluss unter 0,1380 Dollar würde den Kurs dagegen Richtung 0,10 Dollar schicken. Der Antrag von Grayscale auf einen ADA-Fonds trifft im Oktober auf eine Entscheidungsfrist der SEC. Damit stehen zwei Entscheidungen im Kalender.

Die wichtigere von beiden liegt schon in gut einer Woche. Ab dem 9. August ist ADA zulassungsfähig für einen Spot-ETF, nachdem die Futures der CME Group die erforderliche Handelsdauer erreicht haben. Ein solcher Zufluss kann den Cardano Kurs spürbar bewegen, doch er verteilt sich auf sechs Milliarden Dollar Marktwert. Genau deshalb schauen viele Anleger parallel dorthin, wo dieselbe Summe eine völlig andere Wirkung entfaltet, nämlich auf Projekte, die noch vor ihrer ersten Notierung stehen.

Während der Cardano Kurs wartet, sammelt Pepeto Kapital vor der Notierung

Ein Teil des Kapitals verschiebt sich längst dorthin, wo noch überhaupt kein Börsenpreis existiert. Pepeto hat sich in diesem Umfeld als der Vorverkauf herausgestellt, der genau dieses Kapital anzieht. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn während der Cardano Kurs auf seine Frist wartet, liegt der Preis hier noch dort, wo ihn das Projekt selbst festlegt.

Im Mittelpunkt steht eine Cross-Chain-Bridge, die mehrere Blockchains miteinander verbindet, sodass ein Token die Kette wechseln kann, ohne dass dafür weitere Kosten anfallen. Daneben entsteht mit PepetoSwap eine Börse ganz ohne Handelsgebühren, auf der sich Token untereinander tauschen lassen, ohne dass pro Handel etwas berechnet wird. Der Vorverkauf steht bei 0,000000188 Dollar, das Angebot umfasst 420 Billionen Token, und mehr als 10 Millionen Dollar sind eingesammelt, obwohl das Projekt an keiner öffentlichen Börse gehandelt wird.

Der Wechsel von einem reinen Symbol hin zu einer arbeitenden Handelsplattform trennt dieses Vorhaben von allem, was aus Namen und Logo besteht. Fertige Werkzeuge geben einem Kurs nach dem Handelsstart Halt, weil ein Nutzen bleibt, der über den ersten Handelstag hinausreicht. Geprüft wurde das Ganze von SolidProof, und zwar vollständig und vor Öffnung des Vorverkaufs, sodass niemand sein Geld in einen ungelesenen Vertrag legt.

Der Umfang von 420 Billionen Token trägt dieselbe Zahl wie der ursprüngliche Pepe-Coin, der es ohne jedes Produkt auf elf Milliarden Dollar Marktwert brachte. Der Unterschied liegt darin, dass Börse und Bridge diesmal schon vor dem ersten Handelstag fertig dastehen. Geführt wird das Vorhaben von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und die erwartete Binance-Notierung bestimmt am Ende nur noch den Preis, den alle späteren Käufer zahlen müssen.

Fazit

Der Cardano Kurs dreht nach oben, während große Adressen vor der ETF-Frist Positionen aufbauen. Cardano bleibt eines der solidesten Projekte im Markt, und das Kaufverhalten dieser Adressen zeigt echten Wert. Für Renditen einer anderen Größenordnung folgen Anleger demselben Signal jedoch in einen Vorverkauf, der noch keinen Börsenpreis kennt. Jeder frühere Presale-Käufer sagt am Ende dasselbe, er hätte mehr kaufen sollen. Mehr als 10 Millionen Dollar während einer Phase allgemeiner Angst zeigen, dass diese Rechnung dort bereits gemacht wurde. Wer vor der erwarteten Binance-Notierung einsteigt, sichert sich die volle Strecke bis zum Handelspreis, wer später kauft, zahlt sie.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht der Cardano Kurs im August 2026 aus?

ADA steht bei rund 0,1633 Dollar und scheitert bislang an 0,1812 Dollar. Erst ein Tagesschluss darüber schaltet die nächste Widerstandsstufe frei.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Token?

Pepeto baut die gebührenfreie Börse PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge zwischen Blockchains, abgesichert durch eine SolidProof-Prüfung und getragen von einer erwarteten Binance-Notierung. Wer einsteigen will, findet den Vorverkauf unter pepetocoin.com.