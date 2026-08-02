Seit Sonntag müssen KI-generierte Bilder, Videos und Texte in der EU gekennzeichnet werden. Private Profile sind von den neuen Regeln nicht betroffen, es gibt allerdings Ausnahmen, die beachtet werden sollten. Bilder und Videos, die mithilfe von KI-Tools erstellt werden, sehen inzwischen so täuschend echt aus, dass selbst Expert:innen sie kaum noch von echten Inhalten unterscheiden können. Wie der Spiegel berichtet, greift ab dem 2. August eine neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n