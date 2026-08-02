Der Fonds Situational Awareness des als KI-Wunderkind gefeierten deutschen Mathematikers und Wirtschaftswissenschaftlers Leopold Aschenbrenner ist ins Schleudern geraten. Jetzt fragt sich die Branche, wie es zu dem Hype kommen konnte. Leopold Aschenbrenner hat als 15-Jähriger in Berlin sein Abitur gemacht und das Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Statistik an der Columbia University in New York mit 19 Jahren als Jahrgangsbester ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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