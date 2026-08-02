QUEBEC, Aug. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX:PDI, TSX:PDI) ("PDI" oder das "Unternehmen") veröffentlicht seinen Quartalsbericht für den am 30. Juni 2026 endenden Dreimonatszeitraum. Das Juni-Quartal war für das gesamte Unternehmen von kontinuierlichen Fortschritten geprägt. Der Schwerpunkt lag auf der operativen Leistung der Goldminen Kiniéro und Nampala, dem Vorantreiben wichtiger Erschließungsmaßnahmen in Bankan und der Fortsetzung der positiven Dynamik im gesamten Portfolio.

HÖHEPUNKTE1

Der Konzern erzielte im Quartal eine starke operative Leistung und förderte insgesamt 64.026 Unzen Gold .

. Kiniéro verzeichnete im Quartal einen durchschnittlichen Durchsatz von ca. 9,0 Mio. Tonnen pro Jahr, was 50 % über der Nennkapazität liegt, während sich die Goldausbringung auf 90,5 % verbesserte und 54.252 Unzen Gold gefördert wurden.

gefördert wurden. Nampala leistete einen soliden Beitrag und förderte weitere 9.774 Unzen Gold .

. Der Goldabsatz stieg um 17 % auf 48.924 Unzen, , was die starke Produktions- und Absatzentwicklung im Quartal widerspiegelt; dieser Anstieg wurde jedoch durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen bei Kiniéro gegen Ende des Quartals ausgeglichen.

, was die starke Produktions- und Absatzentwicklung im Quartal widerspiegelt; dieser Anstieg wurde jedoch durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen bei Kiniéro gegen Ende des Quartals ausgeglichen. Die Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost, "AISC") beliefen sich auf 1.408 US-Dollar/Unze für beide Betriebe zusammen . Kiniéro verzeichnete mit 1.254 US-Dollar/Unze eine starke Kostenperformance und Nampala lag bei 1.974 US-Dollar/Unze.

. Kiniéro verzeichnete mit 1.254 US-Dollar/Unze eine starke Kostenperformance und Nampala lag bei 1.974 US-Dollar/Unze. Die Cash-Marge aus dem operativen Geschäft belief sich auf 112 Mio. US-Dollar und spiegelt die starke Cash-Generierung sowohl in der Goldmine Kiniéro als auch in der Goldmine Nampala wider.

und spiegelt die starke Cash-Generierung sowohl in der Goldmine Kiniéro als auch in der Goldmine Nampala wider. PDI liegt weiterhin auf Kurs, die Produktionsprognose für 2026 von 198.000 bis 220.000 Unzen Gold zu erreichen.

zu erreichen. Die AISC-Prognose für 2026 wurde auf 1.300-1.500 US-Dollar/Unze festgelegt, wobei sich dieser Wert aus 1.100-1.300 US-Dollar/Unze für Kiniéro und 2.000-2.200 US-Dollar/Unze für Nampala zusammensetzt.

festgelegt, wobei sich dieser Wert aus 1.100-1.300 US-Dollar/Unze für Kiniéro und 2.000-2.200 US-Dollar/Unze für Nampala zusammensetzt. Die Vorbereitungen für die Umsetzung des Bankan-Projekts sind vorangeschritten: Die FEED-Phase für die Aufbereitungsanlage ist abgeschlossen, die Detailplanung beginnt im Juli 2026, und die wichtigsten Aufträge für das Kraftwerk, den Mahlkreislauf und die Absetzanlage (TSF) wurden vergeben.

Mit der Regierung von Guinea wurde im Zusammenhang mit der Fusion von PDI und Robex Resources Inc ("Robex") eine Zahlung in Höhe von 13,8 Mio. US-Dollar an Kapitalertragsteuern und Abgaben vereinbart.

Zum 30. Juni 2026 verfügte PDI über 364,3 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln und Goldbeständen.2





ZUSAMMENFASSUNG DER BETRIEBS- UND FINANZKENNZAHLEN

Produzierende Minen

Einheit Juni-Quartal '26 März-Quartal '26 Änd. % Geschäftsjahr '26 bisher Goldproduktion Unzen 64.026 48.178 33 % 112.204 Goldabsatz Unzen 48.924 41.799 17 % 90.723 Erzielter Preis USD/oz 4.441 4.806 (8 %) 4.609 Umsatz Mio. USD 217,3 200,8 8 % 418,1 Lizenzgebühren Mio. USD 17,8 16,8 6 % 34,6 AISC USD/oz 1.408 1.192 18 % 1.308 Liquide Mittel und Goldbestände Mio. USD 364,3 277,2 31 % 364,3





Die Goldproduktion stieg auf 64.026 Unzen, was einem Anstieg von 33 % gegenüber den 48.178 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht; treibende Kraft hierfür war die Produktion in Kiniéro. Dies spiegelt die anhaltend starke Leistung des Betriebs wider, der nun ein stabiles Produktionsniveau erreicht hat, verbunden mit einer weiterhin konstanten Förderleistung in Nampala.

stieg auf 64.026 Unzen, was einem Anstieg von 33 % gegenüber den 48.178 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht; treibende Kraft hierfür war die Produktion in Kiniéro. Dies spiegelt die anhaltend starke Leistung des Betriebs wider, der nun ein stabiles Produktionsniveau erreicht hat, verbunden mit einer weiterhin konstanten Förderleistung in Nampala. Der Goldabsatz belief sich auf insgesamt 48.924 Unzen, was einem Anstieg von 17 % gegenüber den 41.799 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht. Dies ist auf höhere Produktionsmengen in Kiniéro zurückzuführen, die jedoch teilweise durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen gegen Ende des Quartals beeinflusst wurden (siehe nachstehenden Bericht zur Veredelung in Guinea). Nach Quartalsende hat das Unternehmen rund 33.838 Unzen ausgeliefert, wodurch vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-Dollar erzielt wurden.

belief sich auf insgesamt 48.924 Unzen, was einem Anstieg von 17 % gegenüber den 41.799 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht. Dies ist auf höhere Produktionsmengen in Kiniéro zurückzuführen, die jedoch teilweise durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen gegen Ende des Quartals beeinflusst wurden (siehe nachstehenden Bericht zur Veredelung in Guinea). Nach Quartalsende hat das Unternehmen rund 33.838 Unzen ausgeliefert, wodurch vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-Dollar erzielt wurden. Der erzielte Preis lag bei 4.441 US-Dollar/Unze, was einem Rückgang von 8 % gegenüber den 4.806 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 entspricht; ausschlaggebend hierfür waren die aktuell niedrigeren Gold-Spotpreise.

lag bei 4.441 US-Dollar/Unze, was einem Rückgang von 8 % gegenüber den 4.806 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 entspricht; ausschlaggebend hierfür waren die aktuell niedrigeren Gold-Spotpreise. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft stieg auf 217,3 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8 % gegenüber den 200,8 Mio. US-Dollar im März-Quartal 2026 entspricht; dies ist auf eine höhere Goldproduktion und höhere Absatzmengen zurückzuführen.

aus dem operativen Geschäft stieg auf 217,3 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8 % gegenüber den 200,8 Mio. US-Dollar im März-Quartal 2026 entspricht; dies ist auf eine höhere Goldproduktion und höhere Absatzmengen zurückzuführen. Die AISC stiegen über beide Betriebe hinweg auf 1.408 US-Dollar/Unze, was einem Anstieg von 18 % gegenüber den 1.192 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 entspricht. Dies ist in erster Linie auf höhere laufende Investitionsausgaben und verstärkte Abraumarbeiten in Nampala zurückzuführen, verbunden mit der Normalisierung der Abbaukosten in Kiniéro nach der Aufbereitung der im März-Quartal 2026 vor dem Abbau angelegten ROM-Halden.

stiegen über beide Betriebe hinweg auf 1.408 US-Dollar/Unze, was einem Anstieg von 18 % gegenüber den 1.192 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 entspricht. Dies ist in erster Linie auf höhere laufende Investitionsausgaben und verstärkte Abraumarbeiten in Nampala zurückzuführen, verbunden mit der Normalisierung der Abbaukosten in Kiniéro nach der Aufbereitung der im März-Quartal 2026 vor dem Abbau angelegten ROM-Halden. Liquide Mittel und Goldbestände stiegen auf 364,3 Mio. US-Dollar, bestehend aus 273,9 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln und 22.444 Unzen an Goldbeständen, was auf eine starke Mittelgenerierung und einen Anstieg der Goldbestände im Laufe des Quartals zurückzuführen ist.3





BETRIEB UND PROJEKTE

Kiniéro-Goldmine, Guinea

Einheit Juni-Quartal '26 März-Quartal '26 Änd. % Geschäftsjahr '26 bisher Finanzübersicht Goldproduktion Unzen 54.252 38.178 42 % 92.430 Goldabsatz Unzen 38.470 32.306 19 % 70.777 Erzielter Preis USD/oz 4.432 4.808 (8 %) 4.602 Umsatz Mio. USD 170,5 155,2 10 % 325,7 Lizenzgebühren Mio. USD 10,7 9,8 9 % 20,4 AISC USD/oz 1.254 1.043 13 % 1.158 Produktion im Überblick Erz-Abbau t (trocken) 2.164.144 2.137.273 1 % 4.301.417 Gesamtmenge des abgebauten Materials t (trocken) 4.415.485 5.105.131 (14 %) 9.520.616 Abraumverhältnis t:t 1,0 1,4 (25 %) 1,2 Verarbeitetes Erz t (trocken) 2.218.503 1.607.851 38 % 3.826.354 Aufgabengehalt g/t 0,86 0,87 (2 %) 0,86 Ausbringung % 90,5 90,1 0 % 90,4

Die gesamte abgebaute Material sank auf 4.415.485 Tonnen, was einem Rückgang von 14 % gegenüber den 5.105.131 Tonnen im März-Quartal entspricht. Darin enthalten waren 2.164.144 Tonnen abgebaute Erze, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorquartal entspricht; der Rest war Abraummaterial. Dieser Rückgang ist auf geringere Verlagerung von Abraum und eine Verringerung des Abraumverhältnisses von 1,4 zu 1,0 zurückzuführen, während der Erzabbau im Laufe des Quartals stabil blieb.

sank auf 4.415.485 Tonnen, was einem Rückgang von 14 % gegenüber den 5.105.131 Tonnen im März-Quartal entspricht. Darin enthalten waren 2.164.144 Tonnen abgebaute Erze, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorquartal entspricht; der Rest war Abraummaterial. Dieser Rückgang ist auf geringere Verlagerung von Abraum und eine Verringerung des Abraumverhältnisses von 1,4 zu 1,0 zurückzuführen, während der Erzabbau im Laufe des Quartals stabil blieb. Verarbeitete Erzmenge: Im Quartal wurden insgesamt 2.218.503 Tonnen Erz verarbeitet, 38 % mehr als die 1.607.851 Tonnen im März-Quartal 2026. Die Aufbereitungsanlage lief weiterhin stabil, wobei laufende Optimierungsmaßnahmen zu einer verbesserten Anlagenleistung beitrugen und Durchsatzraten ermöglichten, die deutlich über der Nennkapazität lagen.

Im Quartal wurden insgesamt 2.218.503 Tonnen Erz verarbeitet, 38 % mehr als die 1.607.851 Tonnen im März-Quartal 2026. Die Aufbereitungsanlage lief weiterhin stabil, wobei laufende Optimierungsmaßnahmen zu einer verbesserten Anlagenleistung beitrugen und Durchsatzraten ermöglichten, die deutlich über der Nennkapazität lagen. Der durchschnittliche Erzgehalt betrug 0,86 g/t, was einem Rückgang von 2 % gegenüber den 0,87 g/t im März-Quartal 2026 entspricht. Der niedrigere Erzgehalt ist auf die Verarbeitung einer vielfältigeren Erzmischung zurückzuführen, die gemäß der geplanten Abbaureihenfolge aus verschiedenen Bereichen des Erzkörpers stammt.

betrug 0,86 g/t, was einem Rückgang von 2 % gegenüber den 0,87 g/t im März-Quartal 2026 entspricht. Der niedrigere Erzgehalt ist auf die Verarbeitung einer vielfältigeren Erzmischung zurückzuführen, die gemäß der geplanten Abbaureihenfolge aus verschiedenen Bereichen des Erzkörpers stammt. Die Goldausbringung stieg auf 90,5 %, verglichen mit 90,1 % im März-Quartal 2026. Diese Verbesserung ist auf eine starke metallurgische Leistung zurückzuführen, die durch einen stabilen Anlagenbetrieb und die Optimierung der Aufbereitungskreisläufe gestützt wurde und im Laufe des Quartals zu einer höheren Gesamtausbringung beitrug.

stieg auf 90,5 %, verglichen mit 90,1 % im März-Quartal 2026. Diese Verbesserung ist auf eine starke metallurgische Leistung zurückzuführen, die durch einen stabilen Anlagenbetrieb und die Optimierung der Aufbereitungskreisläufe gestützt wurde und im Laufe des Quartals zu einer höheren Gesamtausbringung beitrug. AISC: stiegen von 1.043 US-Dollar pro Unze im März-Quartal 2026 auf 1.254 US-Dollar pro Unze. Das März-Quartal profitierte von den vor Beginn des Abbaus auf der ROM-Lagerfläche gelagerten Erzvorräten, was zu einer geringeren Zuordnung der Abbaukosten auf die produzierten Unzen führte. Da sich der Bergbaubetrieb im Juni-Quartal wieder normalisierte, schlugen sich die Bergbaukosten eines gesamten Quartals in der Produktion nieder. Kiniéro erzielte weiterhin eine starke Kostenperformance, während die Produktion bei etwa 9,0 Mio. Tonnen pro Jahr lag und damit deutlich über der Nennkapazität.





Nampala-Goldmine, Mali

Einheit Juni-Quartal '26 März-Quartal '26 Änd. % Geschäftsjahr '26 bisher Finanzübersicht Goldproduktion Unzen 9.774 10.000 (2 %) 19.774 Goldabsatz Unzen 10.454 9.493 10 % 19.947 Erzielter Preis USD/oz 4.447 4.800 (7 %) 4.631 Umsatz Mio. USD 46,8 45,6 3 % 92,4 Lizenzgebühren Mio. USD 7,2 7,1 2 % 14,3 AISC USD/oz 1.974 1.699 16 % 1.843 Produktion im Überblick Erz-Abbau t (trocken) 454.188 658.907 (31 %) 1.113.095 Gesamtmenge des abgebauten Materials t (trocken) 2.429.436 2.808.365 (13 %) 5.237.801 Abraumverhältnis t:t 4,4 3,3 33 % 3,71 Verarbeitetes Erz t (trocken) 494.163 504.354 (2 %) 998.517 Aufgabengehalt g/t 0,71 0,71 0 % 0,71 Ausbringung % 86,5 86,4 0 % 86,4

Die gesamte abgebaute Material sank auf 2.429.436 Tonnen, was einem Rückgang von 13 % gegenüber den 2.808.365 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Die abgebaute Erzmenge belief sich auf insgesamt 454.188 Tonnen, was einem Rückgang von 31 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, während das Abraumverhältnis auf 4,4 stieg. Im Laufe des Quartals konzentrierten sich die Bergbauaktivitäten weiterhin auf die Verlagerung von Abraum, um den Zugang zu den Erzlagerstätten zu gewährleisten.

sank auf 2.429.436 Tonnen, was einem Rückgang von 13 % gegenüber den 2.808.365 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Die abgebaute Erzmenge belief sich auf insgesamt 454.188 Tonnen, was einem Rückgang von 31 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, während das Abraumverhältnis auf 4,4 stieg. Im Laufe des Quartals konzentrierten sich die Bergbauaktivitäten weiterhin auf die Verlagerung von Abraum, um den Zugang zu den Erzlagerstätten zu gewährleisten. Gesamtmenge des verarbeiteten Erzes: 494.163 Tonnen, was einem Rückgang von 2 % gegenüber den 504.354 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Trotz des geringeren Durchsatzes erzielte die Mine Nampala weiterhin eine starke operative Leistung, wobei die Aufbereitungsanlage zuverlässig arbeitete und während des gesamten Quartals stabile Betriebsbedingungen aufrechterhielt.

494.163 Tonnen, was einem Rückgang von 2 % gegenüber den 504.354 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Trotz des geringeren Durchsatzes erzielte die Mine Nampala weiterhin eine starke operative Leistung, wobei die Aufbereitungsanlage zuverlässig arbeitete und während des gesamten Quartals stabile Betriebsbedingungen aufrechterhielt. Der durchschnittliche Erzgehalt betrug 0,71 g/t und entsprach damit dem Wert des März-Quartal 2026. Der stabile Erzgehalt spiegelt die Aufbereitung von Erz aus der geplanten Abbaureihenfolge wider, wobei das Erzaufgabeprofil über das gesamte Quartal hinweg konstant blieb.

betrug 0,71 g/t und entsprach damit dem Wert des März-Quartal 2026. Der stabile Erzgehalt spiegelt die Aufbereitung von Erz aus der geplanten Abbaureihenfolge wider, wobei das Erzaufgabeprofil über das gesamte Quartal hinweg konstant blieb. Die Goldausbringung: für das Juni-Quartal 2026 verbesserte sich auf 86,5 %, gegenüber 86,4 % im März-Quartal 2026. Das Ergebnis spiegelt den stabilen Anlagenbetrieb und die gleichbleibende metallurgische Leistung während des Berichtszeitraums wider.

für das Juni-Quartal 2026 verbesserte sich auf 86,5 %, gegenüber 86,4 % im März-Quartal 2026. Das Ergebnis spiegelt den stabilen Anlagenbetrieb und die gleichbleibende metallurgische Leistung während des Berichtszeitraums wider. Die AISC stiegen von 1.699 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 auf 1.974 US-Dollar/Unze, was in erster Linie auf höhere laufende Investitionsausgaben und verstärkte Abraumarbeiten zurückzuführen war, wobei das Abraumverhältnis auf 4,4 anstieg, da die Verlagerung von Abraum priorisiert wurde, um künftige Abbaubereiche zu erschließen.





Bankan-Goldprojekt, Guinea

Bankan ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte Westafrikas und soll neben Kiniéro die Grundlage für die nächste Phase des Produktionswachstums des Unternehmens bilden.

Die Entwicklungs- und Optimierungsmaßnahmen sind im Laufe des Quartals deutlich vorangekommen. Besonders die Arbeitsbereiche Engineering, Beschaffung und Auftragsvergabe wurden in Vorbereitung der Projektumsetzung nach Erteilung der Abbaugenehmigung und einer im Anschluss getroffenen endgültigen Investitionsentscheidung vorangetrieben.

Die Front-End-Engineering-Planung ("FEED") für die Aufbereitungsanlage wurde im Laufe des Quartals abgeschlossen; dabei wurden die Prozessauslegungskriterien und die Prozessablaufschemata endgültig festgelegt und das Analgenlayout im Wesentlichen fertiggestellt. Der Umfang der Detailplanung wurde festgelegt, und die Arbeiten zur Detailplanung haben im Juli 2026 begonnen. Der Auftrag für die Elektro- und Messtechnik der Aufbereitungsanlage und des Kraftwerks wurden ebenfalls an ECG Engineering vergeben.

Die Beschaffungsmaßnahmen schritten deutlich voran: 23 Pakete für mechanischen Ausrüstungen mit langer Vorlaufzeit wurden ausgeschrieben, und acht Pakete durchliefen die technische und wirtschaftliche Prüfung. Es wurden Bestellungen ausgelöst, um für die Detailplanung hilfreiche Lieferantendaten bereitzustellen. Die Beschaffung der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände schritt voran, nachdem der Auftrag für das 40-MW-Kraftwerk an Hyundai Heavy Industries und der Auftrag zur Lieferung der SAG- und Kugelmühlen an NCP International vergeben wurde. Der Auftrag für die Planung der Absetzanlage (Tailings Storage Facility, "TSF") wurde ebenfalls an Knight Piésold vergeben. Die Planungsarbeiten begannen bereits im Laufe des Quartals.

Die technische Planung der Aufbereitungsanlage und die Entwicklung des Layouts wurden weiter vorangetrieben, sowie die Planung der Umfangreichen Erdarbeiten nach Abschluss der LIDAR-Vermessung. Die Planungsarbeiten in den Bereichen Hochbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau schritten voran, während Ausschreibungen für Stahlbau, Blechbearbeitung und Betonarbeiten zur Veröffentlichung vorbereitet wurden. Das Entwicklungsteam trieb zudem die Beschaffungs- und Vertragsabschlüsse für wichtige Projektpakete weiter voran; weitere Ausrüstungsbestellungen sollen nach Erhalt der erforderlichen Genehmigung erfolgen.

Die Arbeitsbereiche Umwelt und Soziales wurden zur Unterstützung der künftigen Projektentwicklung weiter vorangetrieben, ebenso wie die technische Planung und die Vorbereitungen für die Projektumsetzung.

PDI erarbeitet derzeit einen detaillierten Umsetzungszeitplan sowie eine überarbeitete Gesamtkostenschätzung für die Investitionsausgaben, welche voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertiggestellt werden, nachdem die FEED-Phase für die Aufbereitungsanlage, die Bewertung des Abbauplans und die erste Phase der TSF-Planung abgeschlossen sind. Nach dem derzeitigen Stand der Informationen rechnet das Unternehmen nicht mit einer Erhöhung der in der endgültigen Machbarkeitsstudie ausgewiesenen Investitionskosten in Höhe von 463 Mio. US-Dollar. Es werden Maßnahmen zur Senkung der Vorabinvestitionskosten verfolgt.

AKTUELLES ZU GUINEA

Aktuelles zur Goldveredelung in Guinea

Am 21. Juni 2026 berief Präsident Mamadi Doumbouya ein Treffen mit in Guinea tätigen industriellen, halbindustriellen und handwerklichen Goldproduzenten ein, bei dem er die Absicht der Regierung bekundete, dass das gesamte in Guinea geförderte Gold vor dem Export im Inland raffiniert werden muss.

Am 8. Juli 2026 erließ die Regierung von Guinea ein Dekret, das die lokale Raffination des im Land geförderten Goldes vorschreibt. Mit dem Erlass wurde eine 90-tägige Übergangsfrist eingeführt, die am 6. Oktober 2026 endet; danach ist die Ausfuhr von Gold, das in Guinea nicht auf einen Mindestreinheitsgrad von 95,5 % raffiniert wurde, verboten. Nach Ablauf der Übergangsfrist darf nur noch Gold das Land verlassen, das von einer zugelassenen guineischen Raffinerie auf den vorgeschriebenen Reinheitsgrad raffiniert und für den Export zertifiziert wurde.

Die Regierung hat darauf hingewiesen, dass die in Conakry ansässige Nimba-Goldraffinerie voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des neuen inländischen Raffinerie-Rahmenkonzepts spielen wird.

Gemäß dem Erlass sind industrielle Bergbauunternehmen weiterhin für die Organisation und Durchführung des Exports und des Verkaufs ihres eigenen Goldes verantwortlich, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Anforderungen hinsichtlich Raffination, Zertifizierung und Export.

Im Anschluss an die Sitzung vom 21. Juni 2026 wurden die Goldexporte vorübergehend ausgesetzt, während die Regierung den Rechtsrahmen und die Umsetzungsvorschriften für die Raffination im Inland fertigstellte. Seit dem 8. Juli 2026 hat PDI im Rahmen bestehender Exportverträge rund 33,8 Koz Gold ausgeliefert und damit vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-Dollar erzielt. Das Unternehmen produziert, exportiert und verkauft weiterhin Gold im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebs und hat keine wesentlichen Unterbrechungen des Abbau- oder Verarbeitungsbetriebs verzeichnet.

Das Unternehmen arbeitet konstruktiv mit den zuständigen guineischen Behörden, der Bergbaukammer und anderen guineischen Goldproduzenten zusammen, um einen praktischen und geordneten Übergang zu den neuen Vorschriften zu unterstützen. Parallel dazu prüft PDI auch den möglichen Aufbau eigener Raffineriekapazitäten vor Ort, um vor dem Export den vorgeschriebenen Reinheitsgrad zu erreichen.

PDI geht nicht davon aus, dass der Erlass wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen oder dessen Produktionsprognose für 2026 haben wird.

Veräußerungsgewinnsteuer (Capital Gains Tax)

Nach Abschluss des Quartals, erklärte sich das Unternehmen im Juli bereit, eine Veräußerungsgewinnsteuer und Abgaben in Höhe von 13,8 Mio. US-Dollar zu zahlen, die von der Regierung Guineas im Zusammenhang mit der Fusion zwischen PDI und Robex festgesetzt worden waren.

Im Rahmen der Einigung erhielt PDI von den zuständigen Behörden die Bestätigung, dass in Guinea im Zusammenhang mit der Fusion oder den damit verbundenen Umstrukturierungsmaßnahmen nach der Fusion keine weiteren Veräußerungsgewinnsteuer, Registrierungsgebühren oder sonstigen steuerlichen Forderungen anfallen werden. Die Einigung sorgt für steuerliche Sicherheit im Zusammenhang mit der Transaktion und klärt alle bekannten Steuer- und Abgabenfragen, die sich aus der Fusion in Guinea ergeben.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

PDI verzeichnete im Juni-Quartal 2026 keine meldepflichtigen Unfälle, wobei sich die rollierende 12-monatige Ereignishäufigkeit (Total Recordable Injury Frequency Rate, "TRIFR") zum 30. Juni 2026 auf 1,8 verbesserte, verglichen mit 2,3 zum 31. März 2026.

Im Laufe des Quartals wurden am Standort Kiniéro mehr als 7,4 Millionen Arbeitsstunden ohne arbeitsunfallbedingte Ausfallzeiten (Lost Time Injury, "LTI") verzeichnet, während am Standort Nampala seit der letzten Erfassung eines LTI im November 2025 mehr als 2,1 Millionen Arbeitsstunden ohne einen solchen Vorfall absolviert wurden.

PDI konzentriert sich weiterhin auf das Management kritischer Risiken, sichere Zu- und Ausgänge sowie die Verschärfung der Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit Wartungs- und manuellen Handhabungsarbeiten, um die Sicherheitsperformance kontinuierlich zu verbessern.

PROGNOSE FÜR 2026

PDI hat in seinem Quartalsbericht vom März 2026 eine Produktionsprognose für das Jahr 2026 von 198.000 bis 220.000 Unzen bekannt gegeben und ist weiterhin auf Kurs, diese Prognose einzuhalten.

Nach dem Hochlaufen von Kiniéro hat PDI nun eine AISC-Prognose für das Jahr 2026 für das Unternehmen und seine Goldbetriebe abgegeben und schafft so mehr Transparenz mit Hinblick auf seine zu erwartenden Kostenstruktur und sein Goldproduktionsprofils, während man sich zu einem Multi-Asset-Produzenten entwickelt.

Die Prognose spiegelt das erwartete operative Profil beider Geschäftsbereiche wider und berücksichtigt die aktuellen Annahmen der Geschäftsleitung hinsichtlich der operativen Leistung und der Kostenfaktoren.

Die Geschäftsleitung konzentriert sich weiterhin auf ein diszipliniertes Kostenmanagement, die Optimierung der Betriebsabläufe und die nachhaltige Verbesserung beider Betriebe. Das Unternehmen wird die operative Entwicklung, die Kostenfaktoren und die Marktbedingungen im weiteren Verlauf des Jahres 2026 beobachten und den Markt gegebenenfalls über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Prognose4 Einheit Konzern Kiniéro Nampala Goldproduktion Unzen 198.000-220.000 157.000-174.000 41.000-46.000 AISC USD/oz 1.300-1.500 1.100-1.300 2.000-2.200

EXPLORATION UND GEOLOGIE

Für die Betriebsstätten des Unternehmens in Westafrika konzentrieren sich die Explorationsaktivitäten auf die Erweiterung der Ressourcen, die geologische Modellierung und die Identifizierung von Zielen in der Nähe der Minen. Die Explorationsprogramme waren in erster Linie darauf ausgerichtet, zusätzlich zu den bestehenden Mineralressourcen neues Potenzial zu erschließen und weitere Erzvorkommen zu identifizieren, die ein langfristiges Produktionswachstum der Minen Kiniéro und Nampala ermöglichen könnten.

Kiniéro

Das Lizenzgebiet Kiniéro liegt im ergiebigen Siguiri-Becken und beherbergt mehrere strukturell kontrollierte Goldlagerstätten innerhalb des Birimian-Grünsteingürtels. Die Explorationsstrategie in Kiniéro sieht vor, vorrangig Ziele in der Nähe der Mine sowie Erweiterungen bekannter mineralisierter Zonen zu untersuchen, die eine künftige Verlängerung der Lebensdauer der Mine und operative Flexibilität ermöglichen könnten, und Möglichkeiten zur Erweiterung der Mineralressourcen innerhalb des gesamten Lizenzgebiets zu identifizieren. Die Arbeiten umfassten geologische Auswertungen, Datenvalidierung sowie gezielte Bohrungen, um die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung genauer zu bestimmen und die laufende Minenplanung zu unterstützen.

Das Quartal war geprägt von einer Zunahme an Diamantbohrungen ("DD") und Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC"), die sich hauptsächlich auf Explorationsziele im Minenumfeld konzentrierten.

Im Quartal wurden insgesamt 11.553 Meter gebohrt (davon 9.388 Meter DD-Bohrungen und 2.165 Meter RC-Bohrungen). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 17.890 Meter (16.210 Meter DD-Bohrungen und 1.680 Meter RC-Bohrungen) durchgeführt. Es wird erwartet, dass zusätzliche DD- und RC-Bohrungskapazität die monatliche Bohrleistung ab Mitte Juli erheblich steigern wird (insbesondere bei den RC-Bohrungen).

Die Explorationsstrategie für 2026 zielt darauf ab, minennahe Oxidressource weiter zu erschließen, die Kenntnisse über den Erzkörper zu vertiefen sowie eine erste JORC-konforme Schätzung einer abgeleiteten Hartgesteinressource und Explorationsziele in Kiniéro zu definieren.

Nampala

Die Lagerstätten von Nampala befinden sich im Birimian-Grünsteingürtel im Süden Malis und bestehen aus strukturkontrollierte Goldmineralisierungen, die mit alterierten vulkanischen und sedimentären Abfolgen verbunden sind. Die Explorationsarbeiten im Berichtszeitraum umfassten geologische Auswertungen und Bohrungen, die darauf abzielten, ein potenzielles Wachstum der Mineralressourcen zu untermauern, die Lebensdauer der derzeitigen Mine zu verlängern und weitere Ziele innerhalb des Lizenzgebiets zu untersuchen.

Die im Quartal in Nampala durchgeführten Explorationsarbeiten konzentrierten sich weiterhin auf die Untersuchung der Kontinuität der Mineralisierung im frischen Gestein unterhalb der bestehenden Gruben. Die laufenden Programme tragen weiterhin zur Vertiefung der geologischen Erkenntnisse bei und unterstützen das künftige Wachstum der Reserven. Im Quartal wurden insgesamt 4.277 Meter gebohrt (davon 1.008 Meter DD-Bohrungen und 3.269 Meter RC-Bohrungen). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 9.455 m (2.096 Meter DD-Bohrungen und 7.359 Meter RC-Bohrungen) durchgeführt. Wie bereits bei Kiniéro zielt die Explorationsstrategie für 2026 darauf ab, weiter Oxidressourcen in der Nähe der Mine zu erschließen, die Kenntnisse über den Erzkörper zu vertiefen, eine erste JORC-konforme Schätzung einer abgeleiteten Hartgesteinressource zu definieren und neue Explorationsziele zu entwickeln.

Bankan

In Bankan, das ebenfalls im Siguiri-Becken in Guinea liegt, befinden sich die großflächigen Tagebau- und Untertagelagerstätten NEB sowie die Nebenlagerstätten BC und Gbengbeden. Die Mineralisierung ist strukturkontrolliert und steht im Zusammenhang mit in Scherzonen gebundenen Vorkommen, die in Quarzadern und quarzdurchzogenen Bruchzonen liegen. Die Lagerstätte NEB erstreckt sich in die Tiefe, und es besteht das Potenzial, weitere Lagerstätten auf den Konzessionsgebieten von PDI zu entdecken. Die Planungen für weitere Erkundungsmaßnahmen schreiten voran und werden aufgenommen, sobald eine Abbaugenehmigung erteilt wurde.

Die Explorationsaktivitäten im Quartal umfassten die fortlaufende strategische Planung, Terminierung und Budgetierung der Arbeitsprogramme für das Jahr 2026, die auf die Verbesserung der Kenntnisse über den Erzkörper, die Ressourcenerschließung und die Erschließung weiterer Explorationspotenziale abzielen; im Quartal fanden keine Bohrarbeiten statt.

UNTERNEHMEN

Finanzielle Lage

Zum 30. Juni 2026 verfügte PDI über liquide Mittel und Goldbestände im Gesamtwert von 364,3 Mio. US-Dollar. Davon entfielen 273,9 Mio. US-Dollar auf liquide Mittel und 22.444 Unzen auf Goldbestände.

Die ausstehenden Verbindlichkeiten beliefen sich auf 130 Mio. US-Dollar, was auf die vollständig in Anspruch genommene vorrangig besicherte Kreditfazilität von Sprott zurückzuführen ist, die zur Finanzierung der Erschließung der Goldmine Kiniéro verwendet wurde. Das Unternehmen erzielte im Berichtsquartal weiterhin einen starken operativen Cashflow, der jedoch teilweise durch einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Fusion mit Robex und dem Abschluss des Rückkaufprogramms für die Kiniéro-Royalty ausgeglichen wurde. Dieses wird sich voraussichtlich positiv auf künftige Cashflows auswirken.

Die Cash-Marge aus dem operativen Geschäft belief sich auf insgesamt 112 Mio. US-Dollar; sie ergibt sich aus den Kundenzahlungen in Höhe von 217 Mio. US-Dollar abzüglich der Betriebskosten in Höhe von 105 Mio. US-Dollar. Das Ergebnis spiegelt die starke Cash-Generierung us den beiden Betrieben Kiniéro und Nampala wider, unterstützt durch den anhaltenden Hochlauf und die starke operative Leistung in Kiniéro.

Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf insgesamt 53 Mio. US-Dollar, darunter 36 Mio. US-Dollar an fusionsbedingten Kosten, 9 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit dem im Laufe des Quartals abgeschlossenen Rückkauf einer privaten Royalty auf Kiniero (0,5 % Net Smelter Royalty, "NSR") sowie 6 Mio. US-Dollar an Steuerzahlungen in Nampala. Es wird erwartet, dass die Rückkäufe der privaten Royalys dem Unternehmen langfristig zugutekommen, da dadurch künftige NSR-Zahlungen über die gesamte Laufzeit der betreffenden Betriebe entfallen und die künftige Cashflow-Generierung unterstützt wird.

Die Gesamtinvestitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf rund 30 Mio. US-Dollar, wovon 26 Mio. US-Dollar in die Minenerschließung, die Infrastruktur und Projektaktivitäten in Bankan, Kiniéro und Nampala flossen. Weitere 4 Mio. US-Dollar wurden in Explorations- und Evaluierungsmaßnahmen investiert.

Die Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 18 Mio. US-Dollar umfassten Zinszahlungen sowie Zahlungen zur Partizipation am Goldpreis im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens bei Sprott. Sonstige Finanzierungstätigkeiten (Zinsen auf gebundene liquide Mittel) trugen 2,0 Mio. US-Dollar bei, während Wechselkursschwankungen die liquiden Mittel im Laufe des Quartals um rund 2,0 Mio. US-Dollar verringerten.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und räumt dabei der operativen Leistung, einer starken Cash-Generierung sowie der Weiterentwicklung des Bankan-Goldprojekts Priorität ein. Die solide Bilanzstruktur und die Cashflow-Generierung aus den Standorten Kiniéro und Nampala bilden eine stabile Grundlage für die künftigen Wachstumsinitiativen des Unternehmens.

Abbildung 1: Quartalsweise Cashflow-Wasserfall-Darstellung (in Mio. US-Dollar)5

Sonstige Unternehmensaktivitäten

Abschluss der Robex-PDI-Fusion (15. April 2026): Die Fusion mit Robex wurde im Rahmen eines Plan-of-Arrangement-Verfahrens abgeschlossen, wodurch ein führender westafrikanischer Goldproduzent und -entwickler entstand, dessen Portfolio die in produzierenden Minen Kiniéro und Nampala sowie das Tier-1-Erschließungsprojekt Bankan umfasst. Durch die Transaktion entstand ein an der ASX und der TSX notiertes Unternehmen mit größerer Reichweite, höherer Cashflow-Generierung und besseren Wachstumschancen.

(15. April 2026): Die Fusion mit Robex wurde im Rahmen eines Plan-of-Arrangement-Verfahrens abgeschlossen, wodurch ein führender westafrikanischer Goldproduzent und -entwickler entstand, dessen Portfolio die in produzierenden Minen Kiniéro und Nampala sowie das Tier-1-Erschließungsprojekt Bankan umfasst. Durch die Transaktion entstand ein an der ASX und der TSX notiertes Unternehmen mit größerer Reichweite, höherer Cashflow-Generierung und besseren Wachstumschancen. Änderung des Geschäftsjahres (4. Mai 2026): Das Geschäftsjahresende des Unternehmens wurde vom 30. Juni auf den 31. Dezember verlegt, um die Anforderungen an Finanzberichterstattung und Prüfung besser mit den westafrikanischen Betrieben und ihren Berichterstattungspflichten in Einklang zu bringen.

(4. Mai 2026): Das Geschäftsjahresende des Unternehmens wurde vom 30. Juni auf den 31. Dezember verlegt, um die Anforderungen an Finanzberichterstattung und Prüfung besser mit den westafrikanischen Betrieben und ihren Berichterstattungspflichten in Einklang zu bringen. Wechsel des Abschlussprüfers (24. Juni 2026): Nach dem Rücktritt von PKF Perth wurde Grant Thornton Audit Pty Ltd (Abschlussprüfer für Robex) zum externen Abschlussprüfer bestellt, um die Governance- und Berichterstattungsanforderungen des vergrößerten, an zwei Börsen notierten Konzerns zu erfüllen.

(24. Juni 2026): Nach dem Rücktritt von PKF Perth wurde Grant Thornton Audit Pty Ltd (Abschlussprüfer für Robex) zum externen Abschlussprüfer bestellt, um die Governance- und Berichterstattungsanforderungen des vergrößerten, an zwei Börsen notierten Konzerns zu erfüllen. Strategische Investition in Awalé Resources (15. Juli 2026): Ankündigung einer strategischen Investition in Höhe von 10 Mio. US-Dollar in Awalé Resources Limited, wodurch eine Beteiligung von rund 11,8 % gesichert und ein Engagement im äußerst vielversprechenden Gold-Kupfer-Gebiet Odienné in der Côte d'Ivoire erreicht wurde.

(15. Juli 2026): Ankündigung einer strategischen Investition in Höhe von 10 Mio. US-Dollar in Awalé Resources Limited, wodurch eine Beteiligung von rund 11,8 % gesichert und ein Engagement im äußerst vielversprechenden Gold-Kupfer-Gebiet Odienné in der Côte d'Ivoire erreicht wurde. Vorgeschlagene Namensänderung (21. Juli 2026): Es wurde ein Vorschlag bekannt gegeben, den Namen des Unternehmens vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre in "PDI Gold Limited" zu ändern, um damit den Wandel zu einem Multi-Asset-Goldproduzenten und -entwickler in Westafrika widerzuspiegeln.

(21. Juli 2026): Es wurde ein Vorschlag bekannt gegeben, den Namen des Unternehmens vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre in "PDI Gold Limited" zu ändern, um damit den Wandel zu einem Multi-Asset-Goldproduzenten und -entwickler in Westafrika widerzuspiegeln. Vorgeschlagene Kapitalkonsolidierung (21. Juli 2026): Das Unternehmen kündigte eine Konsolidierung der ausgegebenen Aktien im Verhältnis 5:1 an, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, um eine zweckmäßigere Kapitalstruktur und ein angemesseneres Aktienkursniveau für den vergrößerten Konzern zu schaffen.





Aufwendungen für Explorationstätigkeiten im Bergbau

Gemäß der ASX Listing Rule 5.3.1 beliefen sich die Explorations- und Evaluierungsausgaben von PDI im Berichtsquartal auf 5,97 Mio. australische Dollar (4,04 Mio. US-Dollar), wie in Punkt 2.1(d) des Appendix 5B dargelegt. Die Ausgaben entfielen in erster Linie auf Bohrunternehmen, Material und Explorationspersonal.

Die Betriebs- und Erschließungsaktivitäten an den Standorten Kiniéro und Nampala sowie die Fortschritte beim Bankan-Goldprojekt werden an anderer Stelle in diesem vierteljährlichen Tätigkeitsbericht behandelt.

Zahlungen an nahestehende Parteien und mit ihnen verbundene Personen und Unternehmen

Gemäß der ASX Listing Rule 5.3.5 beliefen sich die Zahlungen an nahestehende Parteien des Unternehmens sowie mit ihnen verbundene Personen und Unternehmen im Berichtsquartal auf rund 1,49 Mio. australische Dollar (A$) einschließlich GST. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um Zahlungen an Mitglieder des Board of Directors sowie Abfindungszahlungen an diese handelt.

Kapitalstruktur

Zum Stichtag dieses vierteljährlichen Tätigkeitsberichts hatte PDI 4.940.077.185 vollständig eingezahlte Stammaktien ausgegeben.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directos von PDI zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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Anfragen von Investoren

Matthew Wilcox

CEO & Managing Director

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ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY

PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.

Das Anlagenportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Goldmine Kiniéro in Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Goldmine Nampala in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne vorantreibt.

Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000 Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.

Sobald Bankan den Produktionsbetrieb aufgenommen hat, strebt PDI an, bis zum Jahr 2029 eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen aus seinem kostengünstigen Bergbauzentrum in Guinea zu erzielen, wobei das Unternehmen die räumliche Nähe und die Synergien der Standorte Kiniéro und Bankan nutzen wird.

PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten, mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.

COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Erschließungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "werden", "erwarten", "antizipieren", "könnten", "sollten", "planen", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen; geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken; der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte; Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem obigen Vorbehalt.

Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI bis 2029 erwartete Produktion von 400.000 Unzen pro Jahr. Die Produktionsziele in Bezug auf das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

ÜBERSICHT BERGBAUBERECHTIGUNGEN ZUM 30. JUNI 2026

Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Kiniéro (Guinea)

Genehmigungsnr. Typ Mineral Fläche (km2) Lagerstätte Derzeitige Holdinggesellschaft 311 Abbaugenehmigung Gold 95,51 SMG 310 Abbaugenehmigung Gold 37,85 SMG 271 Abbaugenehmigung Gold 99,35 SMG 312 Abbaugenehmigung Gold 93,63 Sabali North and Central, Sabali South, SGA, Jean and Banfare SMG



Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für Mansounia (Guinea)

Genehmigungsnr. Typ Mineral Fläche (km2) Lagerstätte Derzeitige Holdinggesellschaft 1048 Explorationsgenehmigung Gold 53,78 Mansounia Penta Goldfields 1049 Explorationsgenehmigung Gold 90,37 Mansounia Penta Goldfields



Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für Bankan (Guinea)

Genehmigungsnr. Typ Mineral Fläche (km2) Lagerstätte Derzeitige Holdinggesellschaft 5784 (Kaninko) Explorationsgenehmigung Gold 98,22 NEB, BC Hamana Gold 1835 (Saman) Explorationsgenehmigung Gold 99,78 NEB Hamana Gold



Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Nampala (Süd-Mali)

Genehmigungsnr. Name der Genehmigung Startdatum Ablaufdatum Fläche Status PE 2011/17 Abbaugenehmigung für Nampala 21. März 2012 21. März 2042 16 km2 Aktiv



Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Nampala (Süd-Mali)

Genehmigungsnr. Name der Genehmigung Startdatum Fläche Status PR: 17/868 Kamasso 19. September 2017 100 km2 Im Verlängerungsverfahren PR: 16/802 Bis 1 Diangounte 28. November 2017 52 km2 Im Verlängerungsverfahren PR: 19/1038 Sanoula 28. August 2019 31,5 km2 Im Verlängerungsverfahren PR: 19/1039 Mininko 17. September 2019 46,20 km2 Im Verlängerungsverfahren PR: 20/1088 Gladie 31. März 2021 52 km2 Im Verlängerungsverfahren



Angaben zu weiteren PDI-Genehmigungen

Name Nummer Ort Fläche (km2) PDI-Beteiligung Bocanda North Antrag auf Bergbauexplorationsgenehmigung Cote D'Ivoire 368 20% (Santa Fe

Minerals 80%)











Issia Bergbauexplorationsgenehmigung Nr. 880 Cote D'Ivoire 375 Tieningboue Antrag auf Bergbauexplorationsgenehmigung Cote D'Ivoire 104

________________________________

1 Alle Zahlenangaben in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Aufgrund von Rundungen ergeben die Beträge möglicherweise nicht die Summe der Einzelpositionen.

2 Enthält 80 Mio. US-Dollar an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln, die auf einem Liquiditätsreservekonto gehalten werden, sowie 22.444 Unzen an Goldbeständen. Alle mit der Fusion verbundenen Transaktionskosten wurden im Juni-Quartal 2026 beglichen. Ohne Berücksichtigung der Goldbestände und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel belief sich die Nettoliquidität auf 194 Mio. US-Dollar (281 Mio. australische Dollar).

3 Die Zahlungsmittel umfassen 80 Mio. US-Dollar an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln, die auf einem Liquiditätsreservekonto gehalten werden.

4 Die Prognose basiert auf den aktuellen Abbauplänen, Betriebsannahmen, zugrunde gelegten Kostenannahmen und den Erwartungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts. Die Prognose unterliegt weiterhin der operativen Entwicklung, den Marktbedingungen und weiteren Faktoren, die sich auf Produktion und Kosten auswirken können.

5 Alle Zahlenangaben in dieser Kapitalflussrechnung sind ungeprüft. Aufgrund von Rundungen ergeben die Beträge möglichweise nicht die Summe der Einzelpositionen. Die operative Cash-Marge ist definiert als die Zahlungseingänge von Kunden abzüglich der Zahlungen für Betriebskosten. Der freie Cashflow (FCF) entspricht dem Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben. Ohne Berücksichtigung der verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel belief sich die Nettoliquidität auf 194 Mio. US-Dollar (281 Mio. australische Dollar).

Appendix 5B

Mining exploration entity or oil and gas exploration entity

quarterly cash flow report

Name of entity Predictive Discovery Ltd ABN Quarter ended ("current quarter") 11 127 171 877 30 June 2026

Consolidated statement of cash flows Current quarter

$A'000 Year to date (12 months)

$A'000 1. Cash flows from operating activities 285,811







285,811







1.1 Receipts from customers 1.2 Payments for



(a) exploration & evaluation (b) development (c) production (d) staff costs (e) administration and corporate costs1. 1.3 Dividends received (see note 3) 1.4 Interest received 2,132 3,789 1.5 Interest and other costs of finance paid 1.6 Income taxes paid 1.7 Government grants and tax incentives 1.8 Payments to suppliers and employees2. (209,051 ) (220,407 ) 1.9 Net cash from / (used in) operating activities

1. Costs in prior quarters reallocated to 1.8 Payment to suppliers and employees.

2. Section 1.8 renamed "Payment to suppliers and employees" previously named "Other (BAS Refund)" 78,892 69,193 2. Cash flows from investing activities







2.1 Payments to acquire or for: (a) entities (b) tenements (c) property, plant and equipment (29,820 ) (43,722 ) (d) exploration & evaluation 1. (5,728 ) (19,175 ) (e) investments (f) other non-current assets 2.2 Proceeds from the disposal of:



(a) entities (b) tenements (c) property, plant and equipment (d) investments (e) other non-current assets 2.3 Cash flows from loans to other entities 2.4 Dividends received (see note 3) 2.5 Cash received in merger with Robex Resources Inc.2. 220,212 220,212 2.6 Net cash from / (used in) investing activities

1. 2.1(d) includes costs associated with exploration fuel stock reallocated from section 2.5.

2. Section 2.5 renamed "Cash received in merger with Robex Resources Inc" from "Other (Fuel stock)" 184,664 157,315 3. Cash flows from financing activities



3.1 Proceeds from issues of equity securities (excluding convertible debt securities) 3.2 Proceeds from issue of convertible debt securities 3.3 Proceeds from exercise of options 1,095 1,145 3.4 Transaction costs related to issues of equity securities or convertible debt securities (47 ) 3.5 Proceeds from borrowings 3.6 Repayment of borrowings 3.7 Transaction costs related to loans and borrowings (181 ) (181 ) 3.8 Dividends paid 3.9 Interest paid on borrowings (24,560 ) (24,560 ) 3.10 Net cash from / (used in) financing activities (23,646 ) (23,643 ) 4. Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents for the period 4.1 Cash and cash equivalents at beginning of period 32,534 69,230 4.2 Net cash from / (used in) operating activities (item 1.9 above) 78,892 69,193 4.3 Net cash from / (used in) investing activities (item 2.6 above) 184,664 157,315 4.4 Net cash from / (used in) financing activities (item 3.10 above) (23,646 ) (23,643 ) 4.5 Effect of movement in exchange rates on cash held 8,295 8,644 4.6 Cash and cash equivalents at end of period 280,739 280,739

5. Reconciliation of cash and cash equivalents

at the end of the quarter (as shown in the consolidated statement of cash flows) to the related items in the accounts Current quarter

$A'000 Previous quarter

$A'000 5.1 Bank balances 280,305 32,479 5.2 Call deposits 434 55 5.3 Bank overdrafts - - 5.4 Other - - 5.5 Cash and cash equivalents at end of quarter (should equal item 4.6 above) 280,739 32,534 Note: At 30 June 2026, the Group held restricted cash of A$117 million which is not included in cash and cash equivalents reported in Items 4.6 and 5.5. Total cash including restricted cash was A$399 million

6. Payments to related parties of the entity and their associates Current quarter

$A'000 6.1 Aggregate amount of payments to related parties and their associates included in item 1 1,486 6.2 Aggregate amount of payments to related parties and their associates included in item 2 - Note: if any amounts are shown in items 6.1 or 6.2, your quarterly activity report must include a description of, and an explanation for, such payments. (Director fees for $283k (incl 14k GST) and termination payments for directors of $1,203k)

7. Financing facilities

Note: the term "facility' includes all forms of financing arrangements available to the entity.



Add notes as necessary for an understanding of the sources of finance available to the entity. Total facility amount at quarter end

$A'000 Amount drawn at quarter end

$A'000 7.1 Loan facilities 188,890 188,890 7.2 Credit standby arrangements - - 7.3 Other (please specify) - - 7.4 Total financing facilities 7.5 Unused financing facilities available at quarter end - 7.6



Include in the box below a description of each facility above, including the lender, interest rate, maturity date and whether it is secured or unsecured. If any additional financing facilities have been entered into or are proposed to be entered into after quarter end, include a note providing details of those facilities as well.

Lender: Sprott Private Resource Lending III, Interest Rate: SOFR + 6.5%, Maturity: 31 March 2030, Fully Secured.

8. Estimated cash available for future operating activities $A'000 8.1 Net cash from / (used in) operating activities (item 1.9) 78,892 8.2 (Payments for exploration & evaluation classified as investing activities) (item 2.1(d)) (5,728 ) 8.3 Total relevant outgoings (item 8.1 + item 8.2) 73,164 8.4 Cash and cash equivalents at quarter end (item 4.6) 280,739 8.5 Unused finance facilities available at quarter end (item 7.5) - 8.6 Total available funding (item 8.4 + item 8.5) 280,739 8.7



Estimated quarters of funding available (item 8.6 divided by item 8.3) N/A Note: if the entity has reported positive relevant outgoings (ie a net cash inflow) in item 8.3, answer item 8.7 as "N/A". Otherwise, a figure for the estimated quarters of funding available must be included in item 8.7. 8.8 If item 8.7 is less than 2 quarters, please provide answers to the following questions: 8.8.1 Does the entity expect that it will continue to have the current level of net operating cash flows for the time being and, if not, why not? Answer: N/A 8.8.2 Has the entity taken any steps, or does it propose to take any steps, to raise further cash to fund its operations and, if so, what are those steps and how likely does it believe that they will be successful? Answer: N/A 8.8.3 Does the entity expect to be able to continue its operations and to meet its business objectives and, if so, on what basis? Answer: N/A Note: where item 8.7 is less than 2 quarters, all of questions 8.8.1, 8.8.2 and 8.8.3 above must be answered.



Compliance-Erklärung

1 Diese Erklärung wurde in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsstandards und -grundsätzen erstellt, die der Börsenvorschrift ASX Listing Rule 19.11A entsprechen.

2 Diese Erklärung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der dargestellten Sachverhalte.

Date: 30. Juli 2026

Genehmigt durch: Board of Directos

(Name des Gremiums oder des Zeichnungsberechtigten, der die Freigabe genehmigt hat - siehe Anmerkung 4)

Anmerkungen

Dieser vierteljährliche Cashflow-Bericht und der dazugehörige Tätigkeitsbericht dienen als Grundlage, um den Markt über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Quartal, deren Finanzierung sowie die Auswirkungen auf die Liquiditätslage zu informieren. Ein Unternehmen, das über die in den Börsenvorschriften vorgeschriebenen Mindestangaben hinausgehende Informationen offenlegen möchte, wird dazu ermutigt. Sofern dieser vierteljährliche Kapitalflussbericht gemäß den australischen Rechnungslegungsstandards (Australian Accounting Standards) erstellt wurde, gelten für diesen Bericht die Definitionen und Bestimmungen des AASB 6: Exploration und Evaluation von Bodenschätzen (Exploration for and Evaluation of Mineral Resources) sowie des AASB 107: Kapitalflussrechnung (Statement of Cash Flows) . Sofern dieser vierteljährliche Kaptalflussbericht gemäß anderen von der ASX gemäß Listing Rule 19.11A anerkannten Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, gelten für diesen Bericht die entsprechenden gleichwertigen Standards. Erhaltene Dividenden können je nach Bilanzierungsmethode des Unternehmens entweder als Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit oder als Cashflow aus der Investitionstätigkeit klassifiziert werden. Sofern dieser Bericht von Ihrem Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben wurde, können Sie an dieser Stelle folgenden Vermerk einfügen: "Im Namen des Boards of Directors". Sofern die Freigabe für die Veröffentlichung durch einen Ausschuss Ihres Board of Directos genehmigt wurde, können Sie hier folgenden Text einfügen: "Im Namen des[Name des Ausschusses - z. B. Prüfungs- und Risikoausschuss]". Sofern die Veröffentlichung durch ein Disclosure Committee genehmigt wurde, können Sie hier folgenden Vermerk einfügen: "Im Namen des Disclosure Committee". Sofern dieser Bericht von Ihrem Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben wurde und Sie den Anschein erwecken möchten, dass Sie die Empfehlung 4.2 der Corporate Governance Principles and Recommendations des ASX Corporate Governance Council einhalten, sollte das Board of Directors eine Erklärung seines CEO und seines CFO erhalten haben, in dem diese bestätigen, dass die Finanzunterlagen des Unternehmens ihrer Ansicht nach ordnungsgemäß geführt wurden, dass dieser Bericht den einschlägigen Rechnungslegungsstandards entspricht, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Cashflows des Unternehmens vermittelt wird, und dass sich jene Einschätzung auf der Grundlage eines soliden Risikomanagement- und internen Kontrollsystems stützt, das wirksam funktioniert.





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