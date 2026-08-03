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Ethereum startet den August bei rund 1.873 Dollar und damit etwa 62 Prozent unter dem Rekordhoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Genau diese Lücke macht die Ethereum Prognose zur meistgestellten Frage im Markt. Die großen Häuser sehen ETH zum Jahresende weit über dem heutigen Niveau, doch der Chart erzählt eine völlig andere Geschichte. Seit Wochen hängt der Kurs in einer engen Spanne fest, und die Zuflüsse in die Spot ETFs bleiben wechselhaft. Eine einzige Zone entscheidet jetzt, ob der August zur Wende oder zur Fortsetzung wird. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Kursdaten, die entscheidenden Marken und die Ziele der Analysten. Und er zeigt, wohin das Kapital ausweicht, das bei den großen Coins keine schnelle Antwort mehr findet.

Ethereum Prognose: Diese Zahlen bestimmen den August 2026

Ethereum notiert am 1. August bei rund 1.873 Dollar und hat auf Wochensicht knapp 0,5 Prozent verloren, wie Coincierge berichtet. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 225 Milliarden Dollar, womit ETH klar die Nummer zwei im Markt bleibt. Der jüngste Anstieg über 1.900 Dollar hielt nicht, und der Kurs fiel in eine Entscheidungszone zurück. Kurzfristig trägt der Bereich zwischen 1.840 und 1.860 Dollar, darunter rückt 1.800 bis 1.820 Dollar in den Fokus. Der eigentliche Widerstand wartet zwischen 1.970 und 2.000 Dollar, und erst darüber entsteht ein echtes Trendsignal.

Bei den US Spot ETFs folgte auf den Abfluss vom 29. Juli an den beiden Folgetagen wieder frisches Geld, das verwaltete Vermögen liegt bei rund 13,7 Milliarden Dollar, wie CryptoTimes berichtet. Bricht ETH mit Volumen über 2.000 Dollar aus, sehen die Modelle 2.200 bis 2.450 Dollar bis Monatsende.

Auf Jahressicht nennt Standard Chartered 7.500 Dollar, die Mehrheit der Analysten erwartet 4.000 bis 8.000 Dollar. Als nächster großer Treiber gilt das Glamsterdam Upgrade, das für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant ist. Selbst der beste Fall bedeutet damit eine Verdreifachung über viele Monate, und wer im gleichen Zeitraum ein Vielfaches sucht, schaut dorthin, wo eine Bewertung noch ganz am Anfang steht.

Pepeto: Der Einstieg, den jede Ethereum Prognose offen lässt

Eine Verdreifachung über Monate ist solide, aber sie ist eben auch die Decke. Wer die Rechnung von 1.873 Dollar aus aufmacht, landet zwangsläufig bei einer anderen Frage. Und in dieser Frage taucht seit Monaten derselbe Name auf.

Während ETH Halter auf den Kurs warten, der zu den institutionellen Käufen aufschließt, zeigt Pepeto, was passiert, wenn Überzeugung auf einen Einstieg trifft, den der breite Markt noch nicht kennt. In den Monaten aus Angst und Verkaufsdruck wuchs der Pepeto Vorverkauf auf über 10,38 Millionen Dollar, und frühe Käufer sitzen längst auf einer Position, die die Masse bis heute nicht kennt.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof jeden Vertrag und den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor er überhaupt öffnete. Kapital fließt weiter, weil Pepeto eine Börse baut, in der Halter Werkzeuge bekommen, die Positionen schützen und nicht nur Trades ausführen.

Der Risiko Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer Geld einsetzt, sodass Wallets die Warnzeichen sehen, bevor sie klicken. Die Cross Chain Bridge bewegt Token ohne Gebühr zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, eine Position wandert also dorthin, wo gerade die beste Gelegenheit liegt. Diese Werkzeuge laufen bereits, sie stehen nicht als Versprechen auf einem Fahrplan.

Nur Wallets mit dem Pepeto Token erhalten Zugang zur vollständigen Börse, sobald sie öffnet. Aktuell kostet der Token 0,000000188 Dollar, und dieser Preis lebt nur noch, bis die Binance Notierung kommt. Analysten sprechen mit Blick auf diese Notierung von einem Faktor von 100 oder mehr. Die gleichen großen Adressen, die heute ETH einsammeln, haben schon Pepe und Shiba Inu früh entdeckt, und fast alle sagen im Rückblick denselben Satz, sie hätten damals größer einsteigen sollen.

Das Fazit für ETH Anleger

Die Ethereum Prognose für den August hängt an der Zone zwischen 1.970 und 2.000 Dollar, und selbst ein Ausbruch bewegt sich in Prozent. Pepeto ist mit mehr als 10,38 Millionen Dollar der am stärksten unterstützte Vorverkauf dieses Marktes, eingesammelt in genau der Phase, in der die meisten verkauft haben. Auf der offiziellen Pepeto-Website steigen diese Wallets gerade ein, bevor die Binance Notierung die Handelnden von den Wartenden trennt. Wer heute nicht handelt, sieht die Bewegung später nur bei denen, die vorher drin waren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welche Marke entscheidet im August über ETH?

Die Zone zwischen 1.970 und 2.000 Dollar. Darüber öffnet sich der Weg in Richtung 2.200 bis 2.450 Dollar, darunter bleibt die Spanne bestehen.

Ist Pepeto derzeit der bessere Einstieg als ETH?

Pepeto hat während der Marktangst mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den laufenden Vorverkauf, und Analysten sprechen ab diesem Preis von einem Faktor von 100, sobald die Binance Notierung kommt.