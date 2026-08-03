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Solana hat in zwölf Monaten rund 60 Prozent verloren und notiert bei etwa 73 US-Dollar. Der Angst und Gier Index steht bei 28, und trotzdem sind seit dem Start der Spot ETFs mehr als 1,12 Milliarden US-Dollar in Solana Produkte geflossen. Institutionelle Käufer sammeln ein, wenn der Solana Kurs am schwächsten aussieht. Der Grund steht im Kalender, denn das Alpenglow Update soll zwischen August und Oktober auf das Mainnet kommen und die Bestätigungszeit auf rund 150 Millisekunden drücken. Offen bleibt, ob ein technisches Update reicht, um einen Coin mit 42 Milliarden US-Dollar Bewertung zu verdreifachen.

Solana Kurs kämpft mit 73 Dollar, während Alpenglow näher rückt

Der Solana Kurs bewegt sich seit Tagen zwischen 72,27 und 74,51 US-Dollar. Am 28. Juli fiel SOL um fast fünf Prozent, als der Kryptomarkt binnen 24 Stunden rund 2,75 Prozent verlor, und der Relative Stärke Index sank auf 29,04 und damit in den überverkauften Bereich, berichtet Finbold. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 42,7 Milliarden US-Dollar. Technisch notiert SOL unter allen wichtigen Durchschnittslinien, vom 20 Tage Wert bei 75,81 US-Dollar bis zum 200 Tage Wert bei 92,45 US-Dollar, zeigt CoinDCX.

Solange der Kurs darunter bleibt, ist jede Erholung nur eine Gegenbewegung. Die entscheidende Unterstützung liegt bei 70 US-Dollar. Hält sie, ist der Weg bis 77,50 US-Dollar offen, bricht sie, rückt 65 US-Dollar in den Blick. Auf der anderen Seite stehen Alpenglow und fünf Spot ETFs mit mehr als 1,12 Milliarden US-Dollar Zuflüssen. Doch selbst freundliche Modelle sehen für den Solana Kurs dieses Jahr Werte um 125 US-Dollar, also weniger als eine Verdopplung. Genau deshalb schauen immer mehr Anleger auf Projekte, deren Bewertung noch nicht in Milliarden gemessen wird.

Pepeto ($PEPETO) und die 10,38 Millionen US-Dollar, die ohne Update zusammenkamen

Während Solana auf ein Update wartet, steht an anderer Stelle bereits ein fertiges Produkt. SOL braucht Alpenglow und weitere ETF Zuflüsse, um Kursziele um 125 US-Dollar zu rechtfertigen, doch das wäre von 73 US-Dollar aus knapp das Doppelte und damit eine Bewegung über einen ganzen Zyklus. Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt, ohne Stablecoin Deal und ohne Validator Upgrade. Das Kapital kam wegen etwas Einfacherem, einem Mitgründer, der die Rechnung schon einmal aufgehen ließ.

Die Börse läuft mit allen Werkzeugen bereits vor dem Listing Tag und gibt Käufern ein funktionierendes Produkt statt einer Roadmap, an die man glauben muss. Der Token steht bei 0,000000188 US-Dollar, und derselbe Mensch, der den ursprünglichen Pepe Coin mit null Produkten und 420 Billionen Angebot auf 11 Milliarden US-Dollar brachte, führt diesen zweiten Lauf an. Sicherheit entsteht hier nicht durch Versprechen, denn SolidProof hat den vollständigen Code untersucht und freigegeben, bevor die erste Einzahlung möglich war.

Wer diese Bewertung vom heutigen Einstieg aus erreichen wollte, käme rechnerisch auf das 150-fache. Diesmal steht eine funktionierende Börse dahinter, was den Boden höher legt als bei einem Projekt ganz ohne Produkt. Der Solana Kurs hängt an ETF Zuflüssen und Updates, Pepeto hängt an einem Muster, das bereits einmal vollständig öffentlich abgelaufen ist.

Der Risiko Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Geld eingesetzt wird. Er findet versteckte Fallen, die Händler auf ungeprüften Chains schon ganze Positionen gekostet haben. Die netzübergreifende Brücke verschiebt Token kostenlos zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. So bleibt das Kapital zusammen, statt bei jeder Übertragung Wert an Netzwerkgebühren zu verlieren. Marktbeobachter erinnern vor dem Binance Listing an Vorverkäufe, deren Startkurs ein Vielfaches über dem Einstiegspreis lag. Der Vorverkauf von Pepeto ist der letzte Weg zu diesem Preis, und wer jetzt kauft, hält die Position vor dem ersten Handelstag.

Fazit zum Solana Kurs und dem Muster darunter

Der Solana Kurs braucht Alpenglow, ETF Zuflüsse und einen ruhigen Markt, damit die höheren Ziele in Reichweite kommen. Selbst dann bliebe die Rendite ein Bruchteil dessen, was ein Einstieg im Vorverkauf möglich macht. Während der Markt auf Updates wartet, hat der Mitgründer von Pepeto die Formel schon bewiesen und den ursprünglichen Pepe Coin ohne Produkte auf 11 Milliarden US-Dollar gebracht. Ein Einstieg bei Pepeto ist keine Wette, sondern die Entscheidung für ein Muster, das öffentlich schon einmal funktioniert hat. Auf der offiziellen Pepeto-Website wird aus diesem Einstieg die Position des Listing Tages. Der Unterschied zwischen den Gewinnern dieses Zyklus und allen anderen entscheidet sich jetzt, denn nach dem Listing zahlt man den Preis der frühen Käufer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was treibt den Solana Kurs im August 2026?

Das Alpenglow Update mit rund 150 Millisekunden Bestätigungszeit und Spot ETFs mit über 1,12 Milliarden US-Dollar Zuflüssen. Kurzfristig zählt die Marke bei 70 US-Dollar.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als SOL?

Pepeto ist der frühere Einstieg, weil der Vorverkauf noch vor dem Listing läuft. Auf der offiziellen Pepeto-Website stehen über 10,38 Millionen US-Dollar eingesammeltes Kapital, dazu ein SolidProof Audit und ein nahendes Binance Listing.