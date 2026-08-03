Cardano News: ADA führt den Markt an, während am 9. August ein ETF Fenster aufgeht

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Cardano ist am Sonntag der stärkste große Coin im gesamten Markt. ADA steigt um 3,11 Prozent auf 0,1744 Dollar, während Ethereum, BNB und Solana im Minus notieren. Auf Wochensicht steht ein Plus von 5,67 Prozent, und der Marktwert klettert auf 6,36 Milliarden Dollar. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn am 9. August erreichen die Cardano Futures an der CME eine Handelshistorie von sechs Monaten. Genau diese Frist verlangt die US Börsenaufsicht, bevor sie einen Antrag auf einen Spot ETF prüft. Diese Cardano News ordnen wir hier ein, samt Kursmarken und den Grenzen dieser Rechnung. Denn ein Coin mit gut sechs Milliarden Dollar Marktwert bewegt sich anders als ein Projekt am Startpunkt.

Cardano News: ETF Fenster öffnet sich am 9. August, während ADA nach oben ausbricht

ADA notiert am 2. August bei 0,1744 Dollar und legt binnen 24 Stunden 3,11 Prozent zu, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Damit ist Cardano der stärkste Wert unter den großen Coins, während der Gesamtmarkt leicht nachgibt. Der Marktwert steigt auf 6,36 Milliarden Dollar. Auf dem Chart hat ADA gleich zwei Hürden genommen, denn der 20 Tage Durchschnitt bei 0,1650 Dollar und der 50 Tage Durchschnitt bei 0,1732 Dollar liegen nun unter dem Kurs, wie CoinGabbar berichtet.

Hinter der Bewegung stehen konkrete Termine. Die Cardano Futures an der CME Group vollenden am 9. August 2026 ihre sechsmonatige Handelshistorie und erfüllen damit ein zentrales Kriterium der SEC für die Prüfung eines Spot ETF. Der Antrag von Grayscale liegt bereits vor, eine Entscheidung wird bis zum 23. Oktober erwartet, gesichert ist die Zulassung damit aber nicht. Die Cardano News bleiben also gut, doch der August brachte ADA im Median ein Minus von 12,8 Prozent, und selbst ein erfolgreicher ETF Start hielte den Coin rechnerisch im Cent Bereich.

Pepeto ($PEPETO) und die Rechnung, die ADA nicht mehr liefern kann

Genau an dieser Decke im Cent Bereich enden die guten Cardano News für ADA, und dort beginnt die Rechnung für Pepeto. Das Projekt steht noch bei seinem ersten Preis, den bisher jeder Käufer zu denselben Bedingungen bekommt. Pepeto ist eine Meme Coin Plattform, die Kapital aus dem Vorverkauf in funktionierende Börsenwerkzeuge auf Ethereum, BNB Chain und Solana umwandelt. Durch gebührenfreie Trades und kostenlose Transfers zwischen den Ketten behalten Holder die volle Kontrolle darüber, wie und wann ihr Geld zwischen den Netzwerken wandert.

Ein verbundenes Bündel an Werkzeugen läuft bereits und deckt jeweils eine konkrete Aufgabe unter einem Dach ab. Möchte ein Holder Token tauschen, übernimmt PepetoSwap den Handel ohne Kosten, und sollen diese Token anschließend zwischen Ethereum, BNB Chain oder Solana wechseln, schickt die Brücke sie ohne eine einzige Gebühr. Wer Pepeto hält, erhält vom ersten Tag an Zugang, und genau deshalb sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen.

Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, ein Niveau, das große Coins von ihren heutigen Kursen aus nicht mehr abbilden können. Der Abstand wächst weiter, weil der Kopf hinter dem ersten Pepe Coin das Projekt vorantreibt und ein Binance Veteran das Entwicklerteam trägt. Zur Sicherheit trägt bei, dass SolidProof jede Zeile des Codes untersucht und abgenommen hat, noch bevor der Verkauf startete.

Der erste Pepe Coin machte aus 420 Billionen Token einen Höchststand von sieben Milliarden Dollar, und zwar ohne ein einziges Produkt. Pepeto startet mit derselben Menge, aber mit Werkzeugen, die heute schon laufen. Immer mehr Wallets füllen ihre Positionen, bevor die Notierung kommt, und danach gibt es diesen Preis nicht mehr.

Fazit zu den Cardano News

Die Cardano News liefern mit dem Ausbruch und dem ETF Fenster gleich zwei gute Nachrichten, doch die größten Bewegungen dieses Zyklus entstehen woanders. Frühe ADA Käufer unter 0,03 Dollar sahen den Coin bis 3,09 Dollar steigen, und dieselbe Phase bildet sich gerade rund um Pepeto. Der Pepe Mitgründer führt einen Vorverkauf mit von SolidProof geprüften Verträgen, und wer heute über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, baut genau diese Position auf. Wer heute kauft, hält den Preis, den es nach der Notierung nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die aktuellen Cardano News für den ADA Kurs?

ADA steigt auf 0,1744 Dollar und liegt über dem 20 und dem 50 Tage Durchschnitt, und am 9. August erfüllen die CME Futures ein zentrales SEC Kriterium für einen Spot ETF.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit großen Altcoins wie ADA?

Pepeto trägt dieselbe Menge von 420 Billionen Token wie der erste Pepe Coin und liefert bereits laufende Börsenwerkzeuge, während die offizielle Pepeto-Website den Einstieg vor der Binance Notierung offen hält.