Ethereum Prognose August 2026: ETH bei 1.867 Dollar, doch ein Signal fehlt noch

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Die Ethereum Prognose startet in den August mit einer harten Zahl, denn ETH notiert bei rund 1.867 Dollar nach einem Plus von 0,25 Prozent in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 225 Milliarden Dollar, der Kurs aber noch rund 62 Prozent unter dem Allzeithoch. Große Adressen kaufen seit Wochen zu, die Spot ETFs melden nach acht schwachen Wochen wieder Zuflüsse, und trotzdem bleibt der Ausbruch aus. Ein einziger Wert entscheidet über die kommenden Wochen, und er liegt näher, als viele denken. Dieser Artikel zeigt die Zahlen, die Marken und den Grund, warum viele Anleger bei dieser Größenordnung parallel nach einem zweiten Einstieg suchen.

Ethereum Prognose für August: Wale kaufen, doch die Kette bleibt ruhig

Ethereum wird laut CryptoTimes bei 1.867,23 Dollar gehandelt, der Tageschart zeigt eine Spanne von 1.854,80 bis 1.876,09 Dollar und danach eine ruhige Seitwärtsphase. Das ist eine vorsichtige Erholung, mehr aber auch nicht, und der weitere Weg hängt deshalb an Faktoren außerhalb des Charts.

Die Spot ETFs verzeichneten am 31. Juli einen Nettoabfluss von 6,40 Millionen Dollar, das verwaltete Vermögen liegt aber weiter bei rund 13,71 Milliarden Dollar. Gleichzeitig meldet BeInCrypto, dass die Wal-Adressen mit 1.000 bis 10.000 ETH von etwa 4.750 im Juni auf rund 4.850 gestiegen sind. In der Woche bis zum 24. Juli flossen 103,9 Millionen Dollar in die US Spot ETFs, die dritte positive Woche in Folge. Was fehlt, ist die Nutzung selbst, denn die aktiven Adressen liegen bei rund 400.000 statt 800.000 wie im Februar.

Ein Tagesschluss über 2.000 Dollar öffnet den Weg in Richtung 2.438 Dollar, rund 24 Prozent über dem aktuellen Niveau, ein Scheitern führt zurück auf 1.754 Dollar. Wer bei 225 Milliarden Dollar einsteigt, kauft Stabilität, und genau deshalb fragen Anleger gerade, wo in diesem Zyklus überhaupt noch eine Vervielfachung möglich ist.

Pepeto in der Ethereum Prognose: Der Presale mit Bridge und Risiko-Scanner hinter dem Token

Diese Frage hat eine Antwort, die nicht auf 225 Milliarden Dollar sitzt. Während ETH um die 2.000 Dollar ringt und dort im besten Fall 24 Prozent liegen, füllt sich ein Presale, dessen Preis noch niemand am offenen Markt gehandelt hat. Genau dieser Größenunterschied ist der Grund, warum immer mehr Wallets dorthin schauen.

Manche Token in dieser Diskussion brauchen Jahre, bis sie liefern, doch das Projekt, das gerade einen echten Handelsplatz aufbaut, heißt Pepeto. Als Presale, der auf mehreren Chains Wallets anzieht, sammelte Pepeto über 10,38 Millionen Dollar ein, und das in einer Phase, in der die meisten kleineren Token Kapital verloren. Allein dieses Kapital erzählt die Geschichte, und jede neue Presale-Phase treibt den Preis der nächsten Runde weiter nach oben.

Neben der Finanzierung leitet ein früherer Binance-Experte die Entwicklung, und ein erwartetes Binance-Listing steht bereits im Zeitplan. Der Presale gilt außerdem als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Dasselbe Vertrauen zeigt sich in dem, was der Handelsplatz unter der Oberfläche ausliefert. Die Bridge bewegt Token in einem einzigen Schritt zwischen sechs Chains. Der Risiko-Scanner prüft Verträge auf Warnsignale, bevor überhaupt Geld hineinfließt. Halter greifen damit zu Werkzeugen, die aktive Händler täglich öffnen werden, und die Website von Pepeto zeigt, was zu jedem Meilenstein erscheint.

Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, der Einstieg im Presale bei 0,000000188 Dollar. Zwischen diesem Preis und dem ersten Listing-Kurs liegt die Spanne, an der sich entscheidet, wer am ersten Handelstag vorne steht. Welcher Einstieg diesen Zyklus anführt, beantwortet das eingeflossene Kapital längst von selbst. PEPE machte aus kleinen Einstiegen Vermögen, ohne ein einziges Produkt vorweisen zu können, und was ein Projekt mit funktionierenden Werkzeugen erreichen kann, rechnet sich jeder Leser in Sekunden selbst aus.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an die 2.000 Dollar gebunden, und solange die aktiven Adressen nicht mitziehen, bleibt die Erholung unbestätigt. Welche Entscheidung dieser Zyklus belohnt, deuten die 10,38 Millionen Dollar an, die bereits in den Presale geflossen sind. Zuflüsse und Wal-Käufe schaffen langfristigen Wert für ETH, doch beide Wege brauchen Monate. PEPE machte aus kleinen Presale-Einstiegen Vermögen, ganz ohne Produkte im Hintergrund, und Pepeto hat mehr Produkte hinter sich, als PEPE je hatte. Wer heute einsteigt, hält vor dem Listing die Position, die alle anderen danach teurer kaufen müssen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie lautet die Ethereum Prognose für August 2026?

ETH notiert bei rund 1.867 Dollar. Ein Tagesschluss über 2.000 Dollar öffnet den Weg zu 2.438 Dollar, ein Scheitern führt zurück auf 1.754 Dollar.

Warum fällt Pepeto Anlegern gerade jetzt auf?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar im Presale gesammelt und ein erwartetes Binance-Listing vor sich, was ein anderes Zeitfenster eröffnet als ein Wert mit 225 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Der Vertrag wurde von SolidProof geprüft, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.