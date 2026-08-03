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Der Bitcoin Kurs ist zum Monatswechsel unter 63.000 Dollar gerutscht und hat damit fast die gesamte Juli Erholung abgegeben. Allein am 31. Juli zogen Anleger 265 Millionen Dollar aus den amerikanischen Spot ETFs ab. Bemerkenswert ist der Kontrast zum Vortag, als dieselben Fonds noch 233 Millionen Dollar eingesammelt hatten. Diese Kehrtwende innerhalb von 48 Stunden zeigt, wie unsicher institutionelles Kapital den Markt derzeit einschätzt. Trotzdem schloss der Juli mit einem Plus von rund acht Prozent, dem dritten grünen Juli in Folge. Nun beginnt der August, historisch der schwächste Monat des Jahres, und die Frage lautet, ob die Marke von 63.000 Dollar hält.

Bitcoin Kurs unter Druck: ETF Abflüsse treffen auf die schwächste Saison

BTC lag am 1. August laut crypto.news bei rund 63.082 Dollar, nachdem der Kurs kurzzeitig unter 63.000 Dollar gefallen war. Damit ist der größte Teil der Erholung vom Hoch am 21. Juli bei etwa 66.900 Dollar wieder verschwunden. Im Tageschart notiert BTC direkt unter dem Fibonacci Niveau von 63.150 Dollar. Diese Marke stammt aus dem Rückgang zwischen dem Mai Hoch bei 82.492 Dollar und dem Juni Tief bei 57.884 Dollar. Den Druck erzeugen vor allem die börsengehandelten Fonds, in denen die beiden größten Anbieter zusammen fast 180 Millionen Dollar abbauten.

Am Monatsende stand dennoch ein Zufluss von 172,4 Millionen Dollar, der erste positive Wert nach dem April. Für den weiteren Verlauf nennen Analysten laut CCN die Zone zwischen 65.000 und 70.000 Dollar als entscheidenden Widerstand. Die Unterstützung liegt zwischen 63.000 und 63.800 Dollar, ein Bruch würde den Bereich um 61.300 Dollar öffnen. Die historische August Rendite fällt im Mittel mit minus 7,5 Prozent aus. Selbst im freundlichsten Szenario sprechen die Modelle von etwa 75.000 Dollar, also einem Plus im zweistelligen Prozentbereich.

Pepeto sichert sich 10,38 Millionen Dollar, während Risiko Scanner und Tausch Engine laufen

Zweistellig nach oben, einstellig nach unten, so sieht die Spanne für BTC in diesem August aus. Wer eine andere Rechnung sucht, landet bei Einstiegen, deren Preis der Markt noch nicht bestimmt hat. Pepeto ist ein Handelsplatz für Meme Coins, den ein früherer Binance Experte für Käufer aufgebaut hat, die sich durch überfüllte Token Starts arbeiten. Im Kern liefert das Projekt ein Werkzeug zur Risikobewertung und eine vollständige Tausch Engine in einer Plattform für Übersicht und schnelle Ausführung.

Sowohl PepetoSwap als auch der Risiko Scanner sind auf der Seite von Pepeto schon aktiv und stehen Haltern unmittelbar zur Verfügung. Ein Großteil der übrigen Meme Token in diesem Zyklus hat bis heute nur einen Vertrag auf der Blockchain vorzuweisen. Wer hier zu spät kommt, zahlt jeden Tag mehr, während der Presale den Einstiegspreis noch einfriert. Aus diesem Verkauf sind bislang 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, verteilt auf über 35.000 Wallets. Diese Zugkraft ist der Grund, warum das Projekt derzeit als einer der stärksten Meme Coin Einstiege beobachtet wird.

Die Entwicklung läuft dem Zeitplan voraus, und die restlichen Funktionen starten, sobald das Presale Fenster schließt. Das ist kein Konzept, das auf einen künftigen Aufbau wartet. Es ist ein aktiver Handelsplatz für einen Zyklus, in dem sich der Bitcoin Kurs ständig verschiebt, während der Einstieg bei 0,000000188 Dollar fest bleibt.

Als erwartete Börse für das Listing wird Binance genannt, und die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token. Sicherheit liefert die Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Code des Vertrags noch vor dem Start des Verkaufs kontrolliert und freigegeben hat. BTC kann bis Monatsende auf 67.400 Dollar steigen, doch das bleibt ein einstelliger Prozentgewinn. Bewegungen, die ein Depot wirklich umbauen, entstehen erfahrungsgemäß dort, wo der Listing Preis noch nicht feststeht und weiterhin Kapital zufließt.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt einen Markt, in dem institutionelles Geld zwar präsent bleibt, die möglichen Prozentgewinne aber begrenzt sind. Wer die größten Renditen sucht, überspringt Blue Chip Positionen und setzt auf Presale Einstiege, deren Listing noch aussteht. Pepeto fällt in dieser Gruppe auf, mit laufenden Werkzeugen, 10,38 Millionen Dollar an Kapital und einem erwarteten Binance Listing. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die in der Unsicherheit einstiegen und in der Erholung kassierten. Wer Bitcoin bei 1.000 Dollar und Ethereum unter 10 Dollar kaufte, stieg ein, während die Menge noch wartete. Dieselbe Ausgangslage bildet sich gerade bei Pepeto, wo der Preis noch fest liegt und jeder Tag vor dem Listing die günstigere Seite dieser Rechnung ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht BTC im August 2026?

BTC notiert bei rund 63.000 Dollar. Der Widerstand liegt zwischen 65.000 und 70.000 Dollar, die Unterstützung zwischen 63.000 und 63.800 Dollar.

Wie unterscheidet sich Pepeto von anderen Presale Token?

PepetoSwap und ein Risiko Scanner laufen bereits vor dem Listing auf der offiziellen Pepeto-Website, geprüft durch SolidProof. Die meisten Presale Token liefern erst nach dem Börsenstart.