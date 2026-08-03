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XRP hat den Juli zum siebten Mal in Folge im Plus geschlossen, doch am Ende blieben davon nur zwei Prozent. Der Kurs steht bei rund 1,06 Dollar und damit 43 Prozent unter dem Jahresstart von 1,85 Dollar. Nun beginnt der schwächste Monat in der Geschichte des Tokens, denn vier Jahre in Folge schloss der August im Minus. Gleichzeitig hat der Senat den CLARITY Act am 27. Juli zurückgestellt, also genau den Auslöser, auf den viele Halter das ganze Jahr gewartet haben. Auf der technischen Seite entscheidet nun eine sehr enge Zone über die nächste Bewegung. Diese XRP News ordnen die Daten der letzten Tage ein und zeigen, welche Marken jetzt zählen.

XRP News im Überblick: CLARITY Act verschoben, Ledger Upgrade da, Kurs unverändert

Der Ripple Token startet nach den Daten von 24/7 Wall St. mit rund 1,06 Dollar in den August. In der ersten Januarwoche erreichte er noch 2,41 Dollar und hat den Großteil davon abgegeben. Das Jahrestief liegt bei 1,009 Dollar und stammt vom 26. Juni. Seit Ende Juni bewegt sich der Kurs zwischen 1,00 und 1,18 Dollar, und die Marke von 1,00 Dollar ist die einzige Unterstützung, die in diesem Jahr gehalten hat.

Die Saisonalität wiegt schwer, denn der August liefert mit 0,43 Prozent im Schnitt die flachste Bilanz aller Monate. CoinGabbar verweist auf den Analysten ChartNerd, nach dessen Daten der Token in jedem US Zwischenwahljahr im August verlor, 2014 um 5,7 Prozent, 2018 um 23 Prozent und 2022 um 13,7 Prozent. Der Schnitt dieser drei Jahre liegt bei rund 14 Prozent, und 2026 ist erneut ein Zwischenwahljahr.

Kurzfristig entscheidet die Zone zwischen 1,048 und 1,05 Dollar, nach oben wartet der Widerstand bei 1,10 Dollar. Dort laufen zwei wichtige Durchschnitte zusammen. Das Ledger Upgrade 3.3.0 kommt kommende Woche mit fünf Änderungen, darunter zwei Funktionen, die nach Fehlerfunden zuvor zurückgezogen worden waren, während der CLARITY Act in den September rutscht. Analysten erwarten deshalb eine Spanne von 1,00 bis 1,18 Dollar, was zeigt, wie langsam große Werte selbst mit guten Nachrichten vorankommen.

Pepeto zeigt in diesen XRP News, wie ein früher Einstieg aussieht

Während die Institutionen ihre Schienen für Banken bauen, stellt sich für private Käufer eine andere Frage, nämlich wo der Einstieg noch früh ist. Pepeto wurde für genau dieses Ziel gebaut und gibt normalen Käufern Zugang zu einem vollständigen Handelsplatz. Dort handeln sie über mehrere Ketten, prüfen das Risiko eines Tokens vor dem Kauf und finden frühe Einstiege, bevor die Masse ankommt.

Die Seite von Pepeto zeigt, wie PepetoSwap und die Brücke zwischen den Ketten Wallets mit Gelegenheiten verbinden, die institutionelle Plattformen privaten Käufern nie öffnen. Der Handel ohne die richtigen Werkzeuge kostet echtes Geld, denn ein verpasster Einstieg oder ein falscher Token löscht die Gewinne von Wochen. Pepeto ist so gebaut, dass genau das nicht passiert, und verbindet den Handelsplatz mit einer Risikoprüfung, die jede Münze bewertet, bevor Kapital fließt.

Dazu kommt eine Brücke, die Mittel dorthin bewegt, wo der beste Einstieg liegt. Der gesamte Handelsplatz ist darauf ausgelegt, Käufern einen Vorsprung zu geben, damit sie sich vor der Bewegung eines Tokens aufstellen, statt ihr hinterherzulaufen. Während große Institutionen für den Bankenverkehr bauen, bekommen Pepeto Halter dieselbe Grundfunktion für einen Bruchteil eines Cents je Token.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bei 0,000000188 Dollar je Token eingesammelt. SolidProof hat jede Zeile des Codes vor dem Start kontrolliert und bestätigt, die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und die erwartete Notierung bei Binance steht auf dem Plan. Die wachsende Zahl der Wallets und das Tempo der neuen Einstiege zeigen, dass die Gemeinde aufmerksam wird, bevor die Notierung das Fenster schließt. Wer jetzt kauft, hält den Preis, den es danach nicht mehr gibt.

Fazit

Die XRP News zeigen für den August eine Spanne zwischen 1,00 und 1,18 Dollar, und selbst die freundlichsten Ziele brauchen den CLARITY Act und Monate an Zuflüssen. Diese Entwicklung ist real, aber langsam, und das Fenster für schnelle Bewegungen gehört Einstiegen ohne Handelspreis. Pepeto steuert mit einem funktionierenden Handelsplatz und 10,38 Millionen Dollar auf die Notierung bei Binance zu. Die vorherige Stufe war früher ausverkauft als geplant und die aktuelle füllt sich, während Sie lesen, sodass den heutigen Preis nur bekommt, wer heute handelt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welche Kursziele nennen Analysten für XRP im August 2026?

Analysten erwarten 1,00 bis 1,18 Dollar mit einem Monatsende nahe 1,10 Dollar. Der Widerstand liegt bei 1,10 Dollar, die entscheidende Unterstützung bei 1,05 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von großen Werten wie XRP?

Pepeto bietet einen Einstieg vor der Notierung mit PepetoSwap, Brücke und Risikoprüfung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.