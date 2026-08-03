KI revolutioniert zahlreiche Branchen. Robotik und Automatisierung werden beschleunigt, die daraus entstehenden Trends verstärken sich gegenseitig. Gleichzeitig resultieren die massiven geopolitischen Veränderungen nicht nur in steigenden Verteidigungsausgaben, sondern auch in einer Verschiebung von Prioritäten hin zu (technologischer) Souveränität, resilienten Lieferketten und dem (Ab)sichern (digitaler) Infrastruktur. Palantir bildet für viele Bereiche das technische Fundament. Schaeffler steht für Expertise in der industriellen Fertigung. Volatus Aerospace verbindet hingegen vielschichtige Kompetenzen zu einem wachstumsstarken Ökosystem. Als integrierter Anbieter für autonome Luftfahrtsysteme, Aufklärung, Software, Ausbildung und Verteidigungstechnologien profitieren die Kanadier massiv von steigenden Aufträgen aus dem NATO-Umfeld. Proprietäre Plattformen dynamisieren das Wachstum und machen es bei steigenden Margen skalierbarer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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