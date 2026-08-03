ATHEN/MADRID/CARCASSONNE (dpa-AFX) - Die schweren Waldbrände in Griechenland haben zwei weitere Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Behörden kamen am Sonntag der Pilot und der Copilot eines Löschhubschraubers ums Leben, der während eines Einsatzes westlich von Athen nach einem Zusammenstoß mit einem zweiten Helikopter abstürzte. Der Kampf gegen die Flammen dauert an. In Spanien hat sich die Lage dagegen deutlich entspannt, auch in Frankreich bleibt die Situation trotz einiger neuer Feuer stabil.

Mit dem Helikopter-Unglück stieg die Zahl der Todesopfer der Brände in Griechenland auf fünf. Bereits in der vergangenen Woche waren auf Kreta und auf der Halbinsel Peloponnes drei Feuerwehrleute ums Leben gekommen.

Der staatliche Rundfunk ERT zeigte ein Video, das den Zusammenstoß der beiden Löschhubschrauber zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie ein Helikopter den Rotor des anderen berührt. Kurz darauf explodiert einer der Hubschrauber und stürzt als Feuerball zu Boden. Die Leichen der beiden Piloten dieses Helikopters wurden später gefunden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Pilot stammte aus Dänemark. Der Copilot war Grieche.

Der Pilot des anderen am Unglück beteiligten Hubschraubers konnte nach dem Zusammenstoß eine Notlandung durchführen. Beide Besatzungsmitglieder überlebten den Unfall, berichtete der griechische Rundfunk./DP/zb