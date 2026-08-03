Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 3, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|AMG Acquisition Corp.
|August 18, 2026
|October 2, 2026
|A
|Allied Critical Metals Inc.
|August 26, 2026
|September 25, 2026
|AGS
|Alterego Ventures 24 Corp.
|August 5, 2026
|September 10, 2026
|AS
|Americore Resources Corp.
|August 18, 2026
|September 29, 2026
|AGS
|Battery Mineral Resources Corp
|August 19, 2026
|September 23, 2026
|A
|Battery X Metals Inc.
|August 19, 2026
|September 25, 2026
|A
|BetterLife Pharma Inc.
|August 18, 2026
|October 5, 2026
|A
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|August 21, 2026
|October 14, 2026
|S
|Brookfield Infrastructure Corp
|August 21, 2026
|October 14, 2026
|S
|Brookfield Renewable Corp
|August 21, 2026
|October 14, 2026
|S
|Brookfield Renewable Partners
|August 21, 2026
|October 14, 2026
|S
|Cerro de Pasco Resources Inc.*
|August 12, 2026
|September 30, 2026
|AG
|Clear Blue Technologies Intl
|August 7, 2026
|September 15, 2026
|AGS
|Cleghorn Minerals Ltd.
|September 2, 2026
|October 8, 2026
|AGS
|Cloud3 Ventures Inc.
|August 18, 2026
|September 25, 2026
|S
|Core Critical Metals Corp.*
|July 30, 2026
|September 22, 2026
|AS
|Crown Capital Partners Inc.
|August 24, 2026
|September 24, 2026
|AG
|Digi Power X Inc.
|August 7, 2026
|September 29, 2026
|AS
|Digital Commodities Inc.*
|June 26, 2026
|August 25, 2026
|AS
|Eat Well Investment Group Inc.
|August 21, 2026
|October 9, 2026
|AG
|Freeman Gold Corp.
|August 17, 2026
|October 15, 2026
|AG
|GREENLAND RESOURCES INC.
|August 21, 2026
|September 30, 2026
|AS
|GoldQuest Mining Corp.%
|July 17, 2026
|August 26, 2026
|AG
|Goldmoney Inc.
|August 17, 2026
|September 30, 2026
|AG
|Green Bridge Metals Corp.
|August 19, 2026
|September 23, 2026
|A
|Grosvenor CPC I Inc.
|August 17, 2026
|September 16, 2026
|AS
|Healthcare Special Opportunities Fund
|August 5, 2026
|September 4, 2026
|S
|Hypercharge Networks Corp.
|August 20, 2026
|September 24, 2026
|AGS
|Jericho Energy Ventures Inc.
|August 18, 2026
|September 25, 2026
|AGS
|Kenorland Minerals Ltd.
|August 18, 2026
|October 6, 2026
|AG
|Kobrea Exploration Corp.
|August 11, 2026
|September 15, 2026
|A
|LINCOLN VENTURES LTD
|August 21, 2026
|September 28, 2026
|A
|Masivo Silver Corp.
|August 21, 2026
|September 25, 2026
|AG
|Nevis Brands Inc.
|August 18, 2026
|September 24, 2026
|AG
|Nordx Metals Corp.
|August 20, 2026
|September 24, 2026
|A
|NuGen Medical Devices Inc.
|August 17, 2026
|September 21, 2026
|AS
|PharmaCorp Rx Inc.
|August 19, 2026
|October 8, 2026
|AGS
|Ridgeline Minerals Corp.
|August 21, 2026
|September 30, 2026
|AG
|Southern Arc Minerals Inc.
|August 18, 2026
|September 25, 2026
|AG
|Southern Energy Corp.
|August 21, 2026
|September 30, 2026
|AS
|Squatex Energy and Resources Inc.
|August 19, 2026
|September 28, 2026
|AG
|Stingray Group Inc.
|August 14, 2026
|September 23, 2026
|AS
|Surge Copper Corp.
|August 17, 2026
|September 29, 2026
|AG
|Talamore Mining Corp.
|August 5, 2026
|September 10, 2026
|S
|Tiger International Resources
|August 21, 2026
|September 23, 2026
|AS
|VersaBank
|August 10, 2026
|September 16, 2026
|S
|Wallbridge Mining Company Ltd.
|August 12, 2026
|September 29, 2026
|S
|ZYUS Life Sciences Corporation
|August 10, 2026
|September 24, 2026
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/307294
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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