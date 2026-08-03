Ethereum Prognose für August: Warum 1.867 Dollar jetzt zur wichtigsten Marke des Jahres wird

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Ethereum startet mit 1.867 Dollar in den August und liegt damit 62 Prozent unter dem Rekordhoch von 4.953 Dollar. Das Handelsvolumen brach innerhalb von 24 Stunden um über 55 Prozent ein. Von elf August-Monaten schlossen sieben im Minus, vier im Plus. Ein Ausbruch über 2.000 Dollar könnte den Monat drehen, ein Bruch unter 1.750 Dollar das Gegenteil auslösen. Die Spot-ETFs verzeichneten am 31. Juli einen Nettoabfluss von 6,4 Millionen Dollar. Dieser Artikel ordnet die Ethereum Prognose anhand der Kursdaten und der historischen Muster ein und zeigt, wohin sich das Kapital bewegt.

Ethereum Prognose August 2026: ETH kämpft um die Marke von 2.000 Dollar

Laut The Crypto Times notiert ETH bei 1.867,23 Dollar mit einem Tagesplus von 0,25 Prozent und einem Marktwert von 225,34 Milliarden Dollar. Das Volumen fiel auf 4,54 Milliarden Dollar, ein Rückgang um 55,47 Prozent gegenüber dem Vortag, was auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hindeutet. Innerhalb des Tages schwankte der Kurs zwischen 1.854,80 und 1.876,09 Dollar. In der August-Statistik sticht 2017 mit 84,88 Prozent Plus heraus, 2025 brachte 18,37 Prozent. Den schärfsten Rückgang lieferte 2018 mit minus 34,52 Prozent, gefolgt von 2024 mit minus 21,83 Prozent.

Der Widerstand liegt zwischen 1.950 und 2.000 Dollar, die Unterstützung zwischen 1.750 und 1.800 Dollar. Fällt ETH unter 1.750 Dollar, sehen Analysten den Bereich um 1.550 Dollar als nächstes Ziel. Laut Coincierge bindet Ethereum 56,9 Milliarden Dollar in DeFi-Protokollen und hält 68 Prozent Marktanteil. Die täglich aktiven Adressen erreichten im Januar 2026 mit 25,21 Millionen einen Höchststand. Die Spot-ETFs verwalten 13,71 Milliarden Dollar, doch am 31. Juli flossen netto 6,4 Millionen ab. Analysten sehen bei einem Ausbruch über 2.000 Dollar eine Zielzone von 2.200 bis 2.450 Dollar. Ein Netzwerk dieser Größe bewegt sich in Prozentschritten, und genau das treibt Anleger zu Projekten, deren Kurs noch nicht am freien Markt gebildet wurde.

Pepeto Presale überschreitet 10,38 Millionen Dollar vor erwartetem Binance-Listing

Selbst der Bestfall liegt bei rund 31 Prozent, und bei 225 Milliarden Dollar Marktwert braucht eine Verdopplung enormes frisches Kapital. Genau hier wird es spannend, denn während ETH um Prozentpunkte kämpft, steht ein Projekt vor seinem ersten Börsenkurs, bei dem die gesamte Infrastruktur bereits läuft.

Krypto-Anleger verpassen seit Jahren den frühen Einstieg bei Token, die später enorme Bewegungen liefern. Pepeto wurde gebaut, um dieses Muster zu ändern. Diese Cross-Chain-Börse vom Pepe-Mitgründer gibt Haltern eine Bridge und eine Swap-Plattform, noch bevor der Token gelistet ist, sodass die Technik bereits arbeitet, während der Preis auf Vorverkaufsniveau liegt.

Diese funktionierende Technik erlaubt es Haltern, ihre Position zu sichern, bevor die Masse ankommt und sich der Preis von den heutigen Niveaus entfernt. Obwohl alle Werkzeuge live sind, liegt Pepeto nur bei 0,000000188 Dollar, weil der Vorverkauf noch offen ist und das erwartete Binance-Listing aussteht. Bisher wurden über 10,38 Millionen Dollar über den Vorverkauf von Pepeto eingesammelt, was zeigt, dass echtes Kapital fließt, bevor eine Börse den Handel eröffnet.

Die Vorverkaufsstufen füllen sich schneller als zuvor, und bei 420 Billionen Token Gesamtmenge positionieren sich frühe Käufer vor dem Start. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf geöffnet wurde. Die Bridge verbindet die Ketten, der Swap wickelt die Trades ab, und alles davon funktioniert jetzt, nicht erst nach dem Listing.

Funktionierende Werkzeuge, ein bestätigtes Audit und ein wachsender Vorverkauf machen Pepeto zu einem Einstieg mit klarem Renditepotenzial, weil ein Projekt mit so viel Kapital beim Listing in der Regel deutlich höher bewertet wird als im Vorverkauf. Interessierte sollten sich die Zahlen ansehen, bevor sich das Fenster schließt.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt maximal 31 Prozent, und genau diese Grenze öffnet den Blick auf Pepeto. Ein Projekt vom Pepe-Mitgründer mit erwartetem Binance-Listing hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während der Preis bei Bruchteilen eines Cents liegt. Im letzten Zyklus haben Meme-Coins ohne Technik aus kleinen Einstiegen große Gewinne gemacht, und Pepeto bringt Bridge, Swap und ein abgeschlossenes SolidProof-Audit mit. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, hält die Position, bevor das Listing den Kurs auf ein völlig anderes Niveau hebt. Dieses Fenster schließt sich, und wer zögert, zahlt später den Preis dafür.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für August 2026 aus?

Die Spanne reicht von 1.400 bis 2.450 Dollar. Der Widerstand liegt bei 2.000, die Unterstützung bei 1.750 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist eine Cross-Chain-Börse mit Bridge und Swap vor einem erwarteten Binance-Listing. Der Vorverkauf auf der offiziellen Pepeto-Website steht bei über 10,38 Millionen Dollar, und SolidProof hat den Code geprüft.