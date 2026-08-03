DJ TAGESVORSCHAU/Montag 3. August

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global Juli 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise PROGNOSE: k.A. 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 51,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 50,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 51,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 52,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 53,9 *** 16:00 US/Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,0 Punkte zuvor: 53,3 Punkte 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 2Q ===

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August 03, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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