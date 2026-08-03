Künstliche Intelligenz verschärft die Gefahr durch Cyberangriffe dramatisch. Unternehmen und Staaten müssen ihre digitalen Schutzwälle ausbauen. Genau das eröffnet digitalen Sicherheits-Spezialisten enorme Wachstumschancen.Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln der Cyberkriminalität. Angriffe lassen sich schneller vorbereiten, raffinierter ausspielen und schwerer erkennen. Für Unternehmen ist Cybersicherheit deshalb längst kein optionaler IT-Posten mehr, sondern eine Pflichtinvestition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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