US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen bereits vorbereiteten Großangriff auf den Iran vorerst gestoppt, um neuen Verhandlungen eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, Details zu Ort, Teilnehmern und Dauer sind bislang nicht bekannt.Eine Bestätigung aus Teheran gab es zunächst nicht. Die Ölpreise fielen zum Wochenstart deutlich. Im Mittelpunkt der Verhandlungen dürften die Öffnung der Straße von Hormus sowie das iranische Atomprogramm stehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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