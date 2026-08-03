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Der XRP Ledger bekommt kommende Woche das größte Update seit Monaten, und eine der fünf Neuerungen wirft eine unangenehme Frage auf. Banken und Plattformen sollen künftig Gebühren und Kontoreserven ihrer Nutzer übernehmen können. Damit müsste niemand mehr XRP kaufen, nur um das Netzwerk überhaupt zu nutzen. Jedes Konto sperrt heute ein XRP, das weder ausgegeben noch bewegt werden kann. Der XRP Kurs steht am 2. August 2026 zwischen 1,06 und 1,08 Dollar und damit nahe der Marke, die seit Wochen hält. Über die fünf Änderungsvorschläge müssen die Validatoren allerdings erst abstimmen. Bis dahin passiert beim Kurs genau das, was seit Wochen passiert, nämlich wenig.

XRP Kurs und das Update, das Banken die Gebühren ihrer Nutzer abnimmt

Jazzi Cooper, Produktchefin bei RippleX, kündigte das Release xrpld 3.3.0 am 31. Juli für die kommende Woche an. Laut CoinDesk enthält die Version fünf Vorschläge, darunter überarbeitete Fassungen von Batch und Permission Delegation. Beide waren zuvor aus dem Netzwerk genommen worden, nachdem Sicherheitsforscher schwere Fehler im Code fanden. Batch bündelt bis zu acht Transaktionen über mehrere Konten, Permission Delegation vergibt eng begrenzte Signaturrechte. Confidential MPT bringt kryptografische Nachweise in die Übertragung von Token, sodass Beträge verborgen bleiben und trotzdem prüfbar sind.

Der Vorschlag dahinter heißt Sponsored Fees and Reserves und richtet sich laut crypto.news an Banken, Emittenten und Plattformen. Nutzer behalten ihre Konten und Schlüssel, und die größte Hürde beim Einstieg fällt weg. Jeder Vorschlag braucht die Zustimmung von 80 Prozent der Validatoren über zwei Wochen hinweg. Der Stablecoin RLUSD von Ripple hält auf dem XRP Ledger mit rund 810 Millionen Dollar erstmals mehr Wert als auf Ethereum. Das Produkt liefert also, nur der Kurs zieht nicht mit, und genau diese Lücke treibt Kapital derzeit in kleinere Projekte.

Pepeto und die Plattform, die läuft, während der XRP Kurs wartet

Genau dort trennt sich, wer ein Produkt hat, von dem, dessen Preis das Produkt noch nicht kennt. Bei Pepeto laufen beide Teile bereits, und der Einstiegspreis hat noch nicht nachgezogen.

In diesem Zyklus drängten viele Token in den Meme-Bereich, doch ein Projekt kam mit funktionierender Technik und wachsendem Kapital. Pepeto hat im Vorverkauf 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und der Betrag wuchs auch durch die schwächste Phase des Zyklus. Dieses Geld kam aus Wallets, die sich in der Angst bewegten, während der Rest des Marktes stillsaß. Das sagt mehr über die Überzeugung hinter dem Kapital als jede Prognose. Der Mitgründer von Pepe entwarf eine Handelsplattform mit Werkzeugen, die über die reine Meme-Erzählung hinaus Wert schaffen.

PepetoSwap arbeitet als gebührenfreier Marktplatz und wickelt Trades ohne die Spannen ab, die auf großen Plattformen an der Rendite zehren. Der Risiko-Scanner prüft den Zustand eines Token vor dem Kauf, sodass Halter mit Daten statt mit Vermutungen einsteigen. Beide greifen auf einer Plattform ineinander, sodass Handel und Bewertung in einem Schritt geschehen. Diesen Kern bauen die meisten Vorverkaufsprojekte bis zum Listing nie auf, hier läuft er bereits.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und markiert den Einstieg vor dem näher rückenden Binance-Listing. Jede Stunde bringt das Listing näher und macht das Fenster kleiner. Wer jetzt über die Seite von Pepeto handelt, sichert sich eine Position, die frühe Zyklus-Halter im Rückblick immer früher gewollt hätten. Sicher ist der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof den kompletten Vertrag vor dem Start kontrolliert und für sauber erklärt hat. Das trennt das Projekt von Vorverkäufen, die auf eine Prüfung durch Dritte vollständig verzichten.

Fazit

Der XRP Kurs wartet auf Validatoren, auf Washington und auf einen Kalender, der im August leer ist. Pepeto füllt sich in derselben Zeit mit jeder Stufe des Vorverkaufs schneller, und jede Stufe hebt den Preis. Ein Ziel von 2,80 Dollar für XRP bedeutet von 1,07 Dollar aus einen Faktor von rund 2,6 über viele Monate. Ein Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents bewegt sich dagegen in einer völlig anderen Größenordnung. Sobald das Binance-Listing den Handel öffnet, gilt für alle der Marktkurs. Der Preis von heute existiert dann nicht mehr, und genau darin liegt der Unterschied zwischen früh und zu spät.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet das Update 3.3.0 für XRP?

Wirksam wird es erst, wenn 80 Prozent der Validatoren zwei Wochen lang zustimmen. XRP notiert bei rund 1,07 Dollar, und die Nachfrage nach Reserven verschiebt sich zu den Institutionen, statt zu verschwinden.

Warum wird Pepeto mit XRP verglichen?

Weil Pepeto 10,38 Millionen Dollar in einer Phase der Angst sammelte und einen laufenden Marktplatz mit einem erwarteten Binance-Listing verbindet. Den aktuellen Preis zeigt die offizielle Pepeto-Website.