Der britisch-schwedische Pharma-Riese Astrazeneca lotet laut einem Medienbericht eine Konsolidierung in der Pharma-Szene aus. Wie die Financial Times (FT) berichtet, spricht der Konzern mit dem Pharma-Wettbewerber Bristol-Myers Squibb über einen Unternehmenszusammenschluss. Ein möglicher Deal wäre historisch.Laut der FT würde bei einer Fusion einer der weltweit größten Pharma-Konzerne mit einem Wert von fast 400 Milliarden Dollar entstehen. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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