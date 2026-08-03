Lenovo engagiert sich als Global Partner mit erweiterter Integration in die Wettkampftechnologie beim EWC 2026, dem weltweit größten E-Sport-Event

Lenovo Legion-Desktop-PCs und -Monitore werden in diesem Sommer in ganz Paris Spieler, Übertragungsstudios, Trainingsstätten und Festivalveranstaltungen ausstatten

Fans können während des siebenwöchigen Wettbewerbs die neuesten Legion-Innovationen entdecken, unter anderem das Legion Pro Rollable Concept

Die Esports Foundation (EF) und Lenovo haben heute eine erweiterte Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen Lenovo zum Global Partner des Esports World Cup 2026 (EWC) wird und das weltweit größte E-Sport-Event mit seinen leistungsstarken Legion-Gaming-Geräten unterstützt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260712258530/de/

Der EWC 2026 bringt das weltweit größte E-Sport-Event erstmals nach Paris und heißt vom 6. Juli bis zum 23. August mehr als 2.000 Spieler, 200 E-Sport-Teams und Fans aus über 100 Ländern willkommen. Lenovo wird die internationale Expansion des EWC als einer der Founding Partner unterstützen und während des siebenwöchigen Events seine neuesten Legion-Desktop-PCs und -Monitore in den Wettkampfarenen, Trainingsräumen, Übertragungsstudios und Festivalbereichen bereitstellen.

"Wir freuen uns sehr, Lenovo als Global Founding Partner des Esports World Cup 2026 begrüßen zu dürfen, während wir uns auf die Ankunft von Tausenden von Spielern und Millionen von Fans in Paris in diesem Sommer vorbereiten", so Mohammed Al Nimer, Chief Commercial Officer der Esports Foundation. "Bei einer Dauer von sieben Wochen mit Tausenden von Matches, vielen Stunden Live-Übertragung und den verschiedenen Spieler-Setups ist die Technologie hinter dem Wettbewerb genauso wichtig wie das, was auf der Bühne passiert. Wir sind Lenovo daher sehr dankbar, dass sie ihre hochmodernen Systeme zur Verfügung stellen, die unsere Veranstaltung erst möglich machen."

"Als eine der größten Gaming-Marken der Welt sind wir unglaublich stolz, Lenovo Legion-Geräte im Einsatz zu haben, um das weltweit größte E-Sport-Event zu unterstützen", so Volker Düring, VP GM, Gaming Business, Intelligent Devices Group, Lenovo. "Die Partnerschaft von Lenovo mit dem EWC unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Top-E-Sportlern die Möglichkeit zu geben, mit den erstklassigen Legion-Gaming-Geräten auf der größten E-Sport-Bühne auf höchstem Niveau anzutreten."

Legion unterstützt den Wettbewerb bei einem der weltweit größten E-Sport-Events

Von Wettkampfarenen und Übertragungsstudios bis hin zu Spielerunterkünften und Fan-Erlebnissen: Die Legion-Hardware wird wichtige Elemente des EWC 2026 unterstützen und so Spitzenleistungen bei einem der weltweit größten E-Sport-Events ermöglichen. Die Spieler des EWC 2026 werden bei ihren Wettkämpfen Desktop-PCs vom Typ Legion Tower 7i und Tower 5i nutzen. Außerdem werden die Athleten in diesem Jahr auf Legion-Monitoren um die Spitzenplätze auf dem Podium kämpfen.

Von der Wettkampfphase zur Konzeptinnovation

Diese Partnerschaft hat bereits zu bahnbrechenden Hardware-Innovationen von Lenovo geführt, darunter das Legion Pro Rollable Concept, ein 16-Zoll-Bildschirm mit rollbarer Lenovo PureSight-OLED-Technologie, der Anfang dieses Jahres auf der CES 2026 vorgestellt wurde. Dieses Gaming-Laptop-Konzept wurde für E-Sport-Athleten entwickelt, die ein einziges tragbares Gerät benötigen, um für hochkarätige Wettbewerbe rund um die Welt zu trainieren. Das Display lässt sich von 16 Zoll auf 21,5 Zoll und 24 Zoll vergrößern. EWC-Besucher können den Legion Pro Rollable am Legion-Stand ausprobieren.

Die Fans näher ans Spielgeschehen heranbringen

Das Legion-Branding wird in allen EWC 2026-Übertragungen und bei den Vor-Ort-Erlebnissen zu sehen sein, einschließlich der Legion Gauntlet-Bühne und spezieller Festivalbereiche, in denen Fans während der Veranstaltung Legion-Laptops, -Tablets und -Peripheriegeräte ausprobieren können. Fans werden die Chance haben, bei Challenges vor Ort Legion-Hardware zu gewinnen, und exklusive Inhalte, die während des EWC 2026 auf den Legion-Kanälen veröffentlicht werden, werden die Spieler vorstellen und die Setups sowie die im Wettbewerb verwendete Hardware näher beleuchten.

Als Founding Partner des EWC 2026 wird Lenovo auch eine wichtige Rolle in der diesjährigen weltweiten Kampagne spielen und im Vorfeld sowie während des Events in kreativen Inhalten, Übertragungen und Fan-Inhalten präsent sein.

Auf einer erfolgreichen globalen E-Sport-Partnerschaft aufbauen

Die Partnerschaft folgt auf Lenovos Debüt beim EWC 2025, bei dem mehr als 2.000 Legion-Geräte im Turnierbetrieb, in Übertragungsstudios, in Creator-Zonen und bei Festival-Aktionen zum Einsatz kamen. Das Legion-Branding war in allen 24 Spieltiteln und während der gesamten sechswöchigen internationalen Übertragungen zu sehen und erreichte 750 Millionen Menschen in verschiedenen Regionen und Sprachräumen weltweit.

Der Esports World Cup 2026 findet vom 6. Juli bis zum 23. August in Paris statt und wird mehr als 2.000 Spieler und 200 Vereine aus über 100 Ländern begrüßen, die in 24 Spielen und 25 Turnieren um einen Anteil an dem Preisgeld kämpfen werden, das mit über 75 Millionen Dollar einen neuen Rekord aufstellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Esports World Cup und entdecken Sie das gesamte Lenovo-Legion-Sortiment unter www.lenovo.com/legion.

Über den Esports World Cup

Der Esports World Cup (EWC) ist eine jährlich stattfindende, hochkarätige Sportveranstaltung und ein weltweites Festival der Wettkampfexzellenz und der E-Sport-Fangemeinde. Der Wettbewerb wird in einem einzigartigen, spielübergreifenden Format ausgetragen, bei dem die weltbesten E-Sport-Clubs gegeneinander antreten, um den größten Preispool in der E-Sport-Geschichte zu gewinnen. Der im Sommer 2026 in Paris, Frankreich, ausgetragene EWC wird die Gaming- und E-Sport-Communities wieder zusammenbringen, um den nächsten E-Sport-Weltcup-Clubmeister zu krönen. esportsworldcup.com

Über Lenovo

Lenovo ist ein global führendes Technologieunternehmen mit einem Jahresumsatz von 83 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen belegt Platz 196 der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten weltweit. Getreu seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-AI-Strategie für Personal AI eine persönliche KI, die auf mehreren Geräten verfügbar ist und Enterprise AI, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie baut auf dem konsequenten Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse, einem umfassenden KI-Portfolio aus Endgeräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets und Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Systeme, High-Performance Computing und softwaredefinierte Infrastrukturen) sowie Software, Lösungen und Services auf. Mit mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten weltweit und einer globalen Lieferkette mit über 30 Produktionsstandorten in 10 Märkten genießt Lenovo breite Anerkennung für seine operative Exzellenz. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.lenovo.com. Verfolgen Sie außerdem die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

LEGION und PURESIGHT sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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