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PR Newswire
03.08.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 03

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/07/31 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQXXX USD 16041111.0000 3.8816
2026/07/31 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZXXX USD 12026581.0000 10.5757
2026/07/31 CLASS USD ACC IE00BLRPRXXX USD 18491864.0000 6.3144
2026/07/31 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPXXX USD 386771.0000 6.5634
2026/07/31 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7FXXX USD 1252282.0000 6.4059
2026/07/31 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVXXX USD 14095257.0000 6.2845
2026/07/31 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3DXXX USD 33501254.0000 7.8887
2026/07/31 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A51XXX USD 29970312.0000 10.1322
2026/07/31 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XXX USD 11290802.0000 7.1943
2026/07/31 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7XXX USD 9068615.0000 5.1251
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.