ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 03
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/07/31
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|16041111.0000
|3.8816
|2026/07/31
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|12026581.0000
|10.5757
|2026/07/31
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|18491864.0000
|6.3144
|2026/07/31
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|386771.0000
|6.5634
|2026/07/31
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|6.4059
|2026/07/31
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|14095257.0000
|6.2845
|2026/07/31
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|33501254.0000
|7.8887
|2026/07/31
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|29970312.0000
|10.1322
|2026/07/31
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|11290802.0000
|7.1943
|2026/07/31
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|9068615.0000
|5.1251
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