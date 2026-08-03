Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Börsengang eine turbulente Entwicklung hinter sich. Nach einer Rallye von rund +67% folgte eine kräftige Korrektur von etwa -53%, wodurch der Kurs inzwischen wieder unter die Marke von 110 US$ gefallen ist. Damit stellt sich die Frage, ob das aktuelle Kursniveau bereits eine attraktive charttechnische Chance bietet oder ob die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist. Chartanalyse zur SpaceX-Aktie Nach dem Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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