Die ExxonMobil-Aktie verliert am Freitag trotz starker Quartalszahlen -1% und beendet den Handel bei 155,44 US$. Zeitweise lag das Minus sogar bei rund -3%. Dabei hat der US-Ölkonzern seinen Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und einen neuen Förderrekord im Permian Basin erreicht. Warum reagieren die Anleger trotzdem enttäuscht - und ist die Aktie nach dem Rücksetzer ein Kauf? Gewinnsprung mit einem kleinen Makel ExxonMobil verdiente im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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