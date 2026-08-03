Bitcoin News zeigen ein Signal, das es seit 2019 nicht mehr gab, und der Markt bleibt still

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Das Spotvolumen von Bitcoin ist in Coins gerechnet auf den tiefsten Stand seit 2019 gefallen. Binance wickelte im Juli nur gut 35 Milliarden Dollar ab, gegenüber 246 Milliarden Dollar im November 2024, bei Bybit brach das Volumen um 85 Prozent ein. Trotzdem legte der Kurs im Juli um 9,3 Prozent zu und beendete die Verlustserie seit April.

Steigende Kurse bei fast verschwundenem Handel beschreiben einen Markt, in dem sich kaum jemand bewegen will. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Bitcoin News der letzten Tage ein und erklärt, warum institutionelles Geld in Anleihen wartet. Und er zeigt, wohin ein Teil des Kapitals stattdessen fließt, während der große Markt pausiert.

Bitcoin News der Woche und warum institutionelles Geld lieber wartet

Die wichtigsten Meldungen stammen aus einem Bericht von Glassnode vom 31. Juli. Darin heißt es, dass das Spotvolumen gemessen in Coins auf den tiefsten Stand seit 2019 gefallen ist und die Zahlungsströme an den Kryptobörsen fast stillstehen. Auch die Zuflüsse in die amerikanischen Spot ETFs bleiben schwach, obwohl der Juli positiv endete. Der Grund liegt in einer Zahl, die mit dem Kryptomarkt zunächst wenig zu tun hat.

Die Rendite dreimonatiger Bitcoin Terminkontrakte liegt seit Februar unter der Rendite zweijähriger US Staatsanleihen. Institutionelle Händler verdienen also mehr, wenn sie in Bargeld bleiben, statt Kapital im Kryptomarkt zu binden. Nur einmal zuvor hielt dieser Zustand so lange an, von August 2022 bis Januar 2023, und damals endete er am Zyklustief. Laut BeInCrypto sind die Spotvolumen gegenüber Ende 2024 um mehr als 75 Prozent eingebrochen.

Am 31. Juli flossen weitere 265 Millionen Dollar aus den amerikanischen Spot ETFs ab, angeführt von BlackRock mit 122,66 Millionen Dollar. Glassnode ordnet den Markt als vorsichtig ein und spricht von einer taktischen Pause statt einer Kapitulation. Die durchschnittlichen Kaufpreise ballen sich zwischen 62.000 und 68.000 Dollar, während 69.000 Dollar als nächste Schwelle darüber steht. Die Bitcoin News zeichnen eine Phase, in der Geduld belohnt wird, in der aber sehr wenig passiert.

Bitcoin News abseits von BTC, Pepeto und der Vorverkauf vom Entwickler des Pepe Coins

Genau dort, wo im großen Markt sehr wenig passiert, fließt an anderer Stelle Geld in hohem Tempo. Die Wallets, die diesen Zyklus anführen, stecken längst nicht mehr allein in BTC. Ein festes Ereignis am Horizont wirkt anders als ein Kurs, der auf makroökonomische Signale wartet.

Pepeto zeigt, warum das aufmerksamste Kapital derzeit in Vorverkäufe fließt. Das Projekt stammt von derselben Person, die den ursprünglichen Pepe Coin gebaut hat. Diese Vorgeschichte zieht Geld von Haltern an, die Pepe ohne jedes Produkt auf 7 Milliarden Dollar Marktwert steigen sahen. Pepeto betreibt dagegen eine aktive Handelsplattform, auf der jeder Tausch über PepetoSwap ohne Gebühren läuft, sodass Käufer bei jedem Wechsel jeden Dollar behalten.

Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Kauf ausgeführt wird, und erkennt Betrugsversuche, bevor Geld die Wallet verlässt. Sicherheit entsteht hier schon vor dem Start, weil SolidProof den kompletten Programmcode abgeglichen und abgenommen hat, noch bevor Kapital fließen konnte. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, während das Binance Listing näher rückt.

Damit Bitcoin von 63.000 Dollar aus den Wert verdoppelt, braucht es Jahre und ein perfektes makroökonomisches Umfeld. Pepeto braucht dafür nur einen Bruchteil dessen, was der ursprüngliche Pepe Coin erreicht hat. Analysten nennen Ziele, die Pepeto unter die größten Vorverkäufe des Jahres einordnen, und dieses Preisfenster schließt sich dauerhaft mit dem Börsenstart. Das Renditepotenzial daraus gehört den Wallets, die heute kaufen, nicht denen, die erst an der Börse einsteigen. Wer bereits dabei ist, baut die Position weiter aus, während der Rest darüber liest.

Fazit

Die aktuellen Bitcoin News beschreiben einen Markt, der auf ein Signal von außen wartet. Die Ergebnisse, die ein Depot verändern, entstehen selten beim Warten von 63.000 auf 70.000 Dollar. Jeder, der mit Bitcoin echtes Vermögen aufgebaut hat, hat sich bewegt, solange der Einstieg noch offen war. Denselben offenen Einstieg bietet der Vorverkauf von Pepeto, wo 10,38 Millionen Dollar und ein näher rückendes Binance Listing zeigen, dass ernsthafte Wallets längst entschieden sind. Diesen Vorverkauf zu übersehen, obwohl die Zahlen offen liegen, könnte die teuerste Entscheidung des Zyklus werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welche Bitcoin News bewegen den Markt gerade?

Das Spotvolumen ist auf den tiefsten Stand seit 2019 gefallen, und am 31. Juli flossen 265 Millionen Dollar aus den Spot ETFs ab. Institutionelles Kapital bleibt in Anleihen, deren Rendite seit Februar höher liegt.

Wie wirken sich steigende Bitcoin Kurse auf Vorverkäufe wie Pepeto aus?

Ein steigender Bitcoin hebt den gesamten Markt, und Vorverkäufe mit bestätigtem Listing profitieren am stärksten, weil der Börsenstart jeden Token neu bewertet. Die offizielle Pepeto-Website führt alle Details auf.