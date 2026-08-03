Die Nordex Group baut ihre Marktposition in Südosteuropa weiter aus. Der Windkraftanlagenbauer hat vom schwedischen Projektentwickler OX2 einen Auftrag über elf Turbinen für einen neuen Windpark in Rumänien erhalten. Das Projekt umfasst eine Gesamtleistung von 77 Megawatt und wird durch einen außergewöhnlich langfristigen Servicevertrag ergänzt. Für Anleger ist vor allem die Kombination aus neuer Turbinentechnologie, staatlich abgesicherter Stromvergütung und einem Servicevertrag über 35 Jahre interessant. Nordex sichert sich damit nicht nur kurzfristige Umsätze aus der Anlagenlieferung, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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