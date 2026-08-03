Grevenbroich (ots) -Mit dem Vollzug der Transaktion baut die Comelit Group ihre Marktposition in Deutschland entscheidend aus und verfolgt das Ziel, sich dauerhaft an der Spitze des Marktes für Tür- und Gebäudekommunikation zu positionieren. Für Kunden und Fachpartner entstehen zugleich neue Perspektiven, ebenso für die langfristige Weiterentwicklung der Marke Ritto.Die Comelit Group hat die Übernahme der traditionsreichen deutschen Türkommunikationsmarke Ritto von Schneider Electric erfolgreich abgeschlossen. Die entsprechende Vereinbarung war am 23. Januar 2026 unterzeichnet worden. Nach Erfüllung der üblichen Closing-Bedingungen wurde die Transaktion nun vollzogen.Damit übernimmt Comelit ab sofort die vollständige Verantwortung für die Marke Ritto, das bestehende Produktportfolio und dessen zukünftige Weiterentwicklung. Ritto bleibt als eigenständige und etablierte Marke erhalten. Auch die Produktion und die bewährten Produktlinien werden fortgeführt.Durch die Verbindung der starken Marktpräsenz und installierten Basis von Ritto mit dem internationalen Produkt- und Technologieportfolio von Comelit stärkt die Unternehmensgruppe ihre Position im deutschen Markt für Tür- und Gebäudekommunikation. Zugleich entsteht ein umfassendes Lösungsangebot für unterschiedliche Gebäudetypen, technische Anforderungen und Budgets - von bewährten Audio-Lösungen bis zu modernen Video-, IP- und vernetzten Gebäudesystemen.Italienische Innovationskraft trifft auf deutsche IngenieurtraditionMit dem Vollzug der Transaktion beginnt für Comelit und Ritto die gemeinsame operative Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die Weiterentwicklung der Marke, der Ausbau des Produktangebots sowie die langfristige Sicherung von Service, technischer Unterstützung und Ersatzteilversorgung."Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme beginnt für Comelit und Ritto ein neues Kapitel", erklärt Edoardo Barzasi, CEO und Vice President der Comelit Group. "Wir verbinden die Stärke einer im deutschen Markt fest verankerten Marke mit der internationalen Innovationskraft und technologischen Kompetenz der Comelit Group. "Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unsere Position als einer der führenden Anbieter nachhaltig ausbauen und langfristig die Marktführerschaft erreichen. Dafür investieren wir gezielt in Produkte und Technologien und entwickeln Ritto als starke eigenständige Marke weiter."Ritto steht seit Jahrzehnten für Vertrauen, Marktnähe und etablierte Lösungen im deutschen Elektrohandwerk, im Fachgroßhandel und in der Wohnungswirtschaft. Comelit ergänzt diese Stärken durch internationale Entwicklungskompetenz, technologische Breite und ein umfassendes Portfolio für Türkommunikation, Sicherheitstechnik, Zutrittskontrolle und Gebäudeautomation. Diese Verbindung schafft für Kunden und Partner mehr Auswahl, mehr Zukunftssicherheit und ein breiteres Angebot für Bestandsgebäude ebenso wie für moderne, vernetzte Gebäudelösungen.Kontinuität für Kunden und FachpartnerFür Kunden, Elektroinstallateure, Planer, den Elektrogroßhandel sowie die Bau- und Wohnungswirtschaft steht der Vollzug der Übernahme vor allem für Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Ritto-Produkte bleiben verfügbar, bestehende Produktlinien werden fortgeführt und die technische Betreuung vorhandener Anlagen bleibt gesichert.Auch Service, Support und die langfristige Ersatzteilversorgung bleiben zentrale Bestandteile der gemeinsamen Strategie. Bestehendes technisches Know-how, Dokumentationen und Unterstützungsstrukturen werden innerhalb der Comelit-Organisation gesichert und fortgeführt."Unsere wichtigste Botschaft an Kunden, Fachpartner und den Elektrohandel lautet: Sie können auch künftig auf Ritto vertrauen - und gewinnen mit Comelit einen starken Partner hinzu", sagt Miroslav Pavetic, Geschäftsleitung Comelit Deutschland. "Wir bewahren, was Ritto erfolgreich gemacht hat, und eröffnen zugleich neue Möglichkeiten. Für den Markt bedeutet diese Verbindung mehr Auswahl, mehr technologische Perspektiven und eine Organisation, die Kunden und Partner langfristig, zuverlässig und nah an ihren Anforderungen begleitet."Deutsche Organisation übernimmt zentrale RolleDie Comelit-Niederlassung in Grevenbroich übernimmt eine zentrale Rolle für Vertrieb, Kundenbetreuung und technische Unterstützung. Von dort aus werden die Aktivitäten für den deutschen Markt gebündelt und koordiniert.Für Kunden und Partner bedeutet dies klare Zuständigkeiten und einen direkten Zugang zu den jeweiligen Fachbereichen. Anfragen zu Vertrieb, Auftragsabwicklung, technischer Unterstützung, Service oder Lieferfähigkeit werden innerhalb der deutschen Organisation bearbeitet und an die zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet.Comelit Deutschland war bereits frühzeitig in die Vorbereitung der Übernahme eingebunden und ist organisatorisch sowie operativ auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Die deutsche Organisation bildet damit die zentrale Schnittstelle zwischen der Comelit Group, der Marke Ritto und den Marktpartnern in Deutschland.Stark im Bestand und in der ModernisierungEin besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Modernisierungs- und Bestandsmarkt. Viele Ritto-Systeme sind seit Jahren in Wohn- und Zweckgebäuden installiert. Für Betreiber, Installateure und Planer geht es daher häufig nicht um einen vollständigen Austausch, sondern um die sichere Weiterführung, Erweiterung und Modernisierung vorhandener Anlagen.Ritto bringt umfassende Erfahrung mit etablierten Systemen und gewachsenen Installationsstrukturen ein. Comelit ergänzt diese Basis durch moderne Technologien, digitale Anwendungen sowie ein breites Angebot an Audio-, Video- und IP-basierten Lösungen. Damit verbindet die Gruppe Verlässlichkeit im Bestand mit technologischer Zukunftsfähigkeit.Breiteres Lösungsangebot für den deutschen MarktDurch die Zusammenführung der beiden Marken können Kunden künftig auf ein deutlich erweitertes Lösungsportfolio zurückgreifen. Dieses reicht von klassischen Türkommunikationssystemen über Video- und IP-basierte Anwendungen bis zu integrierten Lösungen für Sicherheit, Zutritt und Gebäudeautomation.Installateure und Planer profitieren von einem breiteren Wissens- und Lösungsspektrum, technischer Beratung und einer größeren Auswahl für unterschiedliche Projektgrößen und Gebäudetypen. Ziel ist es, für jede Anwendung eine technisch sinnvolle, wirtschaftlich attraktive und langfristig zuverlässige Lösung anzubieten.Langfristige Perspektive für RittoComelit versteht die Übernahme als langfristigen strategischen Schritt. Die Marke Ritto soll ihre Identität und ihre Nähe zum deutschen Markt bewahren und zugleich von den Entwicklungsressourcen, der internationalen Präsenz und der technologischen Infrastruktur der Comelit Group profitieren.Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion sind die organisatorischen und strategischen Voraussetzungen geschaffen, um die Marktposition beider Marken gemeinsam auszubauen und neue Impulse im deutschen Markt für Tür- und Gebäudekommunikation zu setzen.Über ComelitDer 1956 im norditalienischen Val Seriana gegründete Konzern Comelit Group S.p.A. ist heute ein weltweit operierendes Sicherheitsunternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von Video-Türsprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Videosicherheitssystemen, Hausautomation, Zutrittsmanagement sowie Brandmelde- und Evakuierungssystemen spezialisiert ist. Bis heute besinnt sich das Unternehmen auf seine starken Wurzeln und bleibt mit seinem Unternehmenshauptsitz seiner Gründungsstätte treu. In seiner globalen Organisationsstruktur ist Comelit mit 9 Tochtergesellschaften, 5 Repräsentanzen, 8 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie einem Export in über 96 Länder vertreten. Mit einem Umsatz von über 193 Millionen Euro im Jahr 2025 beschäftigt die Gruppe mehr als 1.000 Mitarbeitende.Das Unternehmen verschreibt sich einem Fokus auf Premium-Qualität und Funktionalität. Um diesen Standards nachzukommen, investiert Comelit kontinuierlich in seine Mitarbeiter, Technologien und Forschungsarbeit. Ziel ist, durch ansprechende, einfach zu installierende und fortschrittliche Lösungen zu einer besseren, einfacheren und smarteren Qualität des täglichen Lebens beizutragen. Dabei stehen neben Premium-Produkten auch höchste Ansprüche an Kundenservice und Beratungsleistung an oberster Stelle.Gepaart werden die fortschrittlichen Lösungen mit zeitgemäßem Mailänder Design. In seiner Branche steht das Comelit Symbol für die italienische Kreativität und stilsichere Umsetzung funktionaler Lösungen. Zahlreiche hoch angesehene Auszeichnungen konnte Comelit besonders in den letzten Jahren erobern: Ein Beispiel hierfür ist die Video-Türstation "3one6 Sense" aus Edelstahl, die 2013 den Red Dot Design Award und im Folgejahr sowohl den Good Design Award als auch den Merlion Award für sich in Anspruch nehmen konnte.Die Comelit Group verfolgt seit vielen Jahren einen konsequenten Wachstums- und Innovationskurs. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen Produkt- und Lösungsportfolios stärkt das Unternehmen seine technologische Kompetenz und internationale Marktpräsenz durch gezielte Akquisitionen. Zu den übernommenen Unternehmen und Marken zählen unter anderem Teletek in Bulgarien, PAC in Großbritannien, Ingenium in Spanien sowie seit 2026 die deutsche Traditionsmarke Ritto.Mehr zu Comelit: https://comelitgroup.de/Pressekontakt:Evi PapadopoulouEPOS PR & KOMMUNIKATIONE-Mail: ep@epos-pr.comWebsite: www.epos-pr.comOriginal-Content von: Comelit Group S.p.A. Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164358/6325870