Silber: Komplizierte Bodenbildung hält an - Sommer-Rallye weiter möglich

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Zwischen geopolitischen Risiken, Zinsängsten und schwacher Marktstimmung ringt Silber weiter um einen Boden. Die saisonalen Chancen auf eine Erholung bleiben jedoch bestehen.

Die Edelmetall-Märkte zeigten sich in den vergangenen Tagen weiter von hoher Volatilität innerhalb einer letztlich engen Handelsspanne geprägt. Nachdem Gold mit einer Aufwärts-Lücke und einem Hoch bei 4.116 US-Dollar in diese Handelswoche gestartet war, gaben die Notierungen bis kurz vor der gestrigen FED-Zinsentscheidung wieder bis auf 3.996 US-Dollar nach. Im Anschluss erholten sich die Kurse binnen weniger Stunden bis auf 4.116 US-Dollar, bevor sie kurz vor Handelsschluss sowie im frühen asiatischen Geschäft erneut deutlich bis auf 4.042 bzw. 4.028 US-Dollar unter Druck gerieten. Unter dem Strich hat sich im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs (4.054 US-Dollar) jedoch kaum etwas verändert. Silber oszillierte im gleichen Zeitraum zwischen 60,09 und 56,62 US-Dollar. Beide Metalle befinden sich nach wie vor in einer undurchsichtigen Seitwärts-Konsolidierung und suchen weiterhin nach einer eindeutigen Bodenbildung und einer klaren Trendwende.



Zwei Zeithorizonte, ein Markt

Dabei stehen die Edelmetalle weiterhin im Spannungsfeld zweier völlig unterschiedlicher Zeithorizonte. Auf der einen Seite untermauert eine strukturelle, über Jahre laufende Nachfrage-Story aus China den Goldpreis fundamental. Auf der anderen Seite sorgen..........

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Silber - Weiterhin komplizierte Bodenbildung

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