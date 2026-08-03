Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die KI-Kennzeichnungspflicht, ChatGPT-Müdigkeit, einen offenen Brief aus der Tech-Branche und Open-Source-Alternativen zum Google Authenticator. Seit diesem Wochenende ist die nächste Stufe der europäischen KI-Verordnung in Kraft. Wurden Texte, Bilder, Tonaufnahmen oder Videos mit KI erstellt, müssen sie ab sofort auch entsprechend gekennzeichnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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