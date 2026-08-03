© Foto: Dall-EYen-Stützungskäufe durch Japan und die USA sollen den Währungsverfall stoppen. Nach der Intervention wächst auch die Erwartung einer Zinserhöhung der Bank of Japan.Japan und die Vereinigten Staaten haben erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam am Devisenmarkt interveniert, um den dramatischen Wertverlust des Yen zu stoppen. Das japanische Finanzministerium bestätigte am Montag offiziell, dass Tokio und das US-Finanzministerium am vergangenen Freitag koordinierte Yen-Käufe durchgeführt haben, nachdem die japanische Währung zuvor auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen war. Die Behörden machten zugleich deutlich, dass es sich nicht um eine einmalige Maßnahme handeln soll. …
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