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/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
Einladung zur Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 am 10. August 2026
TenneT Germany lädt Investoren und Analysten herzlich ein, an dem bevorstehenden Webcast und der Telefonkonferenz zur Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 teilzunehmen.
Die Präsentation findet am 10. August 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) statt. Dr. Markus Binder (CFO) und Ricardo Claußnitzer (Director Treasury & Investor Relations) werden einen Überblick über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens sowie aktuelle Geschäftsentwicklungen geben. Im Anschluss folgt eine Frage- und Antwortrunde.
Details zu Webcast und Telefonkonferenz
Teilnehmende werden gebeten, sich vorab zu registrieren. Nach der Registrierung werden die individuellen Einwahldaten automatisch bereitgestellt.
Der zugehörige Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 7. August 2026 veröffentlicht. Die Ergebnispräsentation Halbjahr 2026 wird am 10. August 2026 als Download auf der Investor-Relations-Webseite bereitgestellt. Beide Dokumente sind unter Finanzberichte & Publikationen abrufbar.
Kontakt Investor Relations
Über TenneT Germany
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|TenneT GmbH & Co. KG
|Bernecker Str. 70
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|E-Mail:
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