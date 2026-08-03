Strategische Akquisitionen abgeschlossen, Gesellschafterdarlehen reduziert und Finanzlage gestärkt

Alle Zahlen in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Toronto, ON / 30. Juli 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) ("Pasinex" oder das "Unternehmen"), ein wachsendes, auf Zink spezialisiertes Bergbauunternehmen, gab heute seine geprüften Finanzergebnisse für den am 31. März 2026 endenden fünfzehnmonatigen Übergangszeitraum bekannt.

Während dieses Zeitraums schloss Pasinex den Erwerb der verbleibenden 50-prozentigen Beteiligung an Horzum Maden Arama ve Isletme A.S. ("Horzum") ab und erlangte damit 100-prozentiges Eigentum sowie die Kontrolle über die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei. Das Unternehmen schloss zudem den Erwerb von Aydin Teknik Madencilik ve Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ("Aydin Teknik") ab, dem Inhaber der Betriebslizenz für die Blei-Zink-Lagerstätte Sarikaya Group IV in der Türkei.

Der geprüfte Konzernabschluss und der Lagebericht ("MD&A") des Unternehmens für die am 31. März 2026 endenden fünfzehn Monate sowie die zugehörigen Bescheinigungen sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter www.pasinex.com verfügbar.

Änderung des Geschäftsjahresendes

Wie bereits angekündigt, hat Pasinex das Ende seines Geschäftsjahrs vom 31. Dezember auf den 31. März verlegt, um seinen Berichtszyklus besser an den der Branchenkollegen anzupassen und den Druck auf die Berichtsfristen zum Kalenderjahresende zu verringern.

Dementsprechend deckt der aktuelle geprüfte Jahresabschluss den fünfzehnmonatigen Übergangszeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. März 2026 ab. Die Vergleichszahlen beziehen sich auf das am 31. Dezember 2024 endende zwölfmonatige Geschäftsjahr und sind daher nicht direkt vergleichbar. Das nächste Geschäftsjahr des Unternehmens wird den Zwölfmonatszeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 umfassen.

Finanzielle Highlights

Fünfzehn Monate bis 31. März 2026 Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2024 Umsatz 1.000.809 C$ - C$ Anteil am Gesamtergebnis des Joint Ventures (Verlust) (854.047) C$ 143.147 C$ Konsolidierter Nettoverlust (5.756.253) C$ (2.651.030) C$ Unverwässerter und verwässerter Nettoverlust je Aktie (0,032) C$ (0,018) C$ Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (3.557.340) C$ (1.554.416) C$ Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 180.032.701 144.554.370

Stand 31. März 2026 31. Dezember 2024 Barmittel 1.807.179 C$ 194.888 C$ Gesamtvermögen 8.774.827 C$ 3.557.225 C$ Gesamtverbindlichkeiten 5.127.116 C$ 4.900.852 C$ Gesamtes Eigenkapital (Fehlbetrag) 3.647.711 C$ (1.343.627) C$ Gesellschafterdarlehen 1.856.683 C$ 4.249.649 C$

2025: Ein Jahr des Wandels

Während des Jahres 2025 setzte Pasinex folgende Maßnahmen:

100%ige Übernahme der Explorations- und Bergbaufirma Horzum, die auch Betreiber des hochgradigen Zinkproduktionsbetriebs Pinargozu in der Türkei ist.

Das Unternehmen schloss außerdem die Übernahme der Explorations- und Bergbaufirma Aydin Teknik, der die Blei-Zink-Konzession Sarikaya Group IV besitzt, ab und sicherte sich damit ein zweites hochgradiges Zinkprojekt in der Türkei.

Die Unternehmensstruktur wurde vereinfacht und die operative Kontrolle gestärkt.

Mit diesen Meilensteinen hat das Unternehmen einen entscheidenden Wandel von einer Joint-Venture-Struktur hin zum vollständigen Besitz und der alleinigen Kontrolle der Kernproduktionsbetriebe vollzogen.

Finanzergebnisse

Für den am 31. März 2026 endenden Zeitraum von fünfzehn Monaten verzeichnete Pasinex einen Umsatz von rund 1,0 Mio. C$ aus einer Zinklieferung, die nach der Übernahme von Horzum als hundertprozentige Tochtergesellschaft und der Konsolidierung ihrer Ergebnisse durch Pasinex erfolgte.

Die Umsatzkosten beliefen sich auf rund 1,8 Mio. C$, was zu einem Betriebsverlust des Bergwerks von rund 0,8 Mio. C$ führte. Der Betriebsverlust des Bergwerks spiegelt die frühe Phase der Wiederaufnahme und des Hochfahrens der Bergbauaktivitäten wider, wobei die Produktions- und Absatzmengen im Berichtszeitraum noch nicht ausreichten, um die Fix- und Betriebskosten zu decken.

Das Unternehmen verzeichnete für den Zeitraum von fünfzehn Monaten einen konsolidierten Nettoverlust von rund 5,8 Mio. C$, verglichen mit einem Nettoverlust von rund 2,7 Mio. C$ für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024.

Der Nettoverlust des aktuellen Berichtszeitraums wurde in erster Linie beeinflusst durch:

Akquisitionsbezogene Kosten in Höhe von ca. 3,0 Mio. C$, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von 100 % der Anteile an Horzum entstanden sind und bei Entstehung als Aufwand verbucht wurden;

den Anteil des Unternehmens in Höhe von 0,9 Mio. C$ am umfassenden Gesamtverlust von Horzum, während dieses vor dem Erwerbszeitpunkt weiterhin als Joint Venture bilanziert wurde;

höhere Kosten für Management, Beratung und Investor Relations im Zusammenhang mit verstärkten Unternehmens- und Betriebsaktivitäten; sowie

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, die nach der Gewährung von Aktienoptionen während des Berichtszeitraums verbucht wurden.

Diese Posten wurden teilweise durch sonstige Erträge in Höhe von ca. 1,9 Mio. C$ sowie einen Gewinn von 0,3 Mio. C$ aus der Nettogeldposition ausgeglichen, der sich aus der Anwendung der Hyperinflationsbilanzierung auf die türkischen Tochtergesellschaften des Unternehmens ergab.

Vollständige Übernahme und Konsolidierung von Horzum

Am 29. Dezember 2025 erwarb Pasinex die verbleibenden 50 % der Anteile an Horzum und erlangte damit das vollständige Eigentum sowie die Kontrolle über das Unternehmen und die Pinargozu-Mine.

Vor dem Erwerbszeitpunkt bilanzierte Pasinex seine 50-prozentige Beteiligung an Horzum als Joint Venture nach der Equity-Methode. Nach dem Erwerb wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Horzum in der Konzernbilanz von Pasinex zum 31. März 2026 vollständig konsolidiert, und die Umsatzerlöse sowie Aufwendungen wurden ab dem Erwerbszeitpunkt konsolidiert.

Daher umfassen die Finanzergebnisse für die letzten fünfzehn Monate den Anteil von Pasinex an den Ergebnissen von Horzum aus der Zeit, als es sich noch um ein Joint Venture handelte, sowie die vollständig konsolidierten Ergebnisse von Horzum für die drei Monate nach der Übernahme.

Vom Erwerbszeitpunkt bis zum 31. März 2026 trug Horzum mit einem Umsatz von 1.000.809 C$ und einem Nettoverlust von 618.198 C$ zum Konzernergebnis des Unternehmens bei.

Übernahme von Aydin Teknik und Sarikaya

Am 31. Dezember 2025 schloss Pasinex die Übernahme von 100 % an Aydin Teknik ab, dem Inhaber der Betriebslizenz der Sarikaya-Gruppe IV für Blei-Zink in der Provinz Kayseri, Türkei.

Im Rahmen des Übernahmevertrags verpflichtete sich Pasinex zur Zahlung eines Gesamtkaufpreises von 2,6 Mio. US$. Zum 31. März 2026 waren kumulierte Zahlungen in Höhe von 1,35 Mio. US$ geleistet worden; die verbleibenden 1,25 Mio. US$ sind in vierteljährlichen Raten bis zum 30. Juni 2027 zu zahlen.

Die Übernahme führte zur Erfassung eines Goodwills in Höhe von ca. 3,4 Mio. C$, der mit den erwarteten zukünftigen wirtschaftlichen Vorteilen, dem Produktionspotenzial und den operativen Synergien des Sarikaya-Projekts verbunden ist. Zum 31. März 2026 wurde keine Wertminderung des Goodwills verbucht.

Gestärkte Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens hat sich im Laufe des Zeitraums von fünfzehn Monaten verbessert:

Die liquiden Mittel stiegen von rund 0,2 Mio. C$ auf rund 1,8 Mio. C$;

Die Bilanzsumme stieg von rund 3,6 Mio. C$ auf rund 8,8 Mio. C$;

Das Unternehmen wechselte von einem Eigenkapitalfehlbetrag von ca. 1,3 Mio. C$ zu einem Eigenkapital von ca. 3,6 Mio. C$; und

Die Gesellschafterdarlehen sanken von ca. 4,2 Mio. C$ auf ca. 1,9 Mio. C$.

Im Berichtszeitraum gab das Unternehmen ca. 62,2 Mio. Stammaktien aus, um ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 5,5 Mio. C$ zu begleichen. Diese Transaktionen reduzierten die Verschuldung des Unternehmens und stärkten seine Eigenkapitalbasis.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem 31. März 2026 schloss das Unternehmen die zweite und letzte Tranche seiner zuvor angekündigten, überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung ab, wodurch sich der Gesamtbruttoerlös aus der Emission auf 2.014.880 C$ belief.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass insgesamt 6.875.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,04 C$ pro Option ausgeübt wurden, was zur Ausgabe von 6.875.000 Stammaktien mit einem Gesamterlös von 275.000 C$ führte.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts hatte das Unternehmen 265.611.697 Stammaktien und 9.400.000 Aktienoptionen ausgegeben und im Umlauf.

Kommentar der Unternehmensführung

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, äußert sich dazu folgendermaßen:

"Der Zeitraum von fünfzehn Monaten war für Pasinex von bedeutenden strukturellen und finanziellen Veränderungen geprägt. Wir haben uns den vollständigen Besitz und die Kontrolle über Pinargozu gesichert, die Übernahme von Sarikaya abgeschlossen, die Verbindlichkeiten gegenüber den Aktionären durch Umwandlungen in Eigenkapital reduziert und die Finanzlage des Unternehmens wesentlich gestärkt.

Der ausgewiesene Verlust umfasst etwa 3,0 Mio. C$ an akquisitionsbezogenen Kosten, während der Jahresabschluss nur etwa drei Monate der vollständig konsolidierten Ergebnisse von Horzum nach der Übernahme enthält. Gleichzeitig haben wir unsere Liquiditätsposition verbessert, Gesellschafterdarlehen abgebaut und eine negative Eigenkapitalposition zu einem positiven Eigenkapital umgewandelt.

Nachdem diese strategischen Transaktionen abgeschlossen und unsere Eigentümerstruktur vereinfacht wurden, liegt unser Fokus nun auf einer disziplinierten Umsetzung, Kostenkontrolle und der Umsetzung unserer erweiterten Vermögensbasis in eine verbesserte operative und finanzielle Performance."

Ausführlichere Informationen, der Jahresabschluss, der Lagebericht (MD&A) sowie zugehörige Bescheinigungen sind auf SEDAR+ und www.pasinex.com verfügbar.

Qualifizierte Person

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist die qualifizierte Person gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Herr Challis hat diese Pressemitteilung geprüft und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens und Vorsitzender von Pasinex Arama.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen "Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines" enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Pasinex hat bei seinem aktuellen Bohrprogramm keine anerkannten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren befolgt und für seine Untersuchungsanalysen kein unabhängiges Drittlabor beauftragt. Pasinex verwendet tragbare Röntgenfluoreszenzanalysatoren (XRF) des Modells Niton XLT3 zur Kontrolle des Zinkgehalts und für interne Entscheidungsfindungen. Die Kalibrierung der XRF-Analysegeräte wird jährlich an den registrierten Niton-Standorten durchgeführt. Für alle Verkäufe werden unabhängige Laboruntersuchungen durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.S. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarikaya Group IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradiges Material zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

"Ian D. Atacan"

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

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Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

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