© Foto: Dall-EDiplomatische Hoffnungen lassen die Ölpreise fallen, nachdem Donald Trump für Montag neue Verhandlungen mit dem Iran statt weiterer Angriffe angekündigt hat.Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend eine geplante Militäraktion gegen den Iran ausgesetzt und stattdessen neue diplomatische Gespräche angekündigt hat. Die Aussicht auf eine mögliche Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgte für den stärksten Preisrückgang seit Wochen. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) verlor zeitweise sechs Prozent und fiel auf 79,66 US-Dollar je Barrel. Die Nordseesorte Brent gab um mehr als fünf Prozent auf 83,39 US-Dollar nach. Trump …
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