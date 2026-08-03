Gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat Interhyp den neuen Erschwinglichkeitsindex für Einfamilienhäusern in 400 deutschen Landkreisen und Städten veröffentlicht. Laut Interhyp zeigt die Auswertung ein anderes Ergebnis, als es die aktuellen Rahmenbedingungen zunächst vermuten lassen. Um die Erschwinglichkeit von Wohneigentum zu messen, setzt der Interhyp-IW-Erschwinglichkeitsindex die monatliche Kreditrate ins Verhältnis zum Nettoeinkommen eines Modellhaushalts in der jeweiligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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