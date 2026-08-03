Der DAX hat am Montagmorgen ein neues Allzeithoch erreicht und die bisherige Bestmarke von 25.900,10 Punkten übertroffen. Rückenwind liefern stark gefallene Ölpreise, die Sorgen vor einer neuen Inflationswelle und steigenden Leitzinsen dämpfen. Auch die Berichtssaison und die Erholung der KI-Aktien treiben den Leitindex an.Auslöser für den jüngsten Schub sind neue Entspannungssignale im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump kündigte weitere Gespräche mit dem Iran an und sagte gleichzeitig einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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