Die Auftragsserie bei Nordex reißt nicht ab. Nachdem der Windanlagenbauer Anfang Juli fürs zweiten Quartal Neuaufträge über 3,1 Gigawatt verbucht hatte, folgte am Montagmorgen bereits der nächste Erfolg. Diesmal geht es um Turbinen des Typs N175/6.X. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details des neuen Auftrags.Konkret hat das schwedische Unternehmen OX2 eine Order für die Lieferung und Errichtung von elf Turbinen des Typs N175/6.X in Rumänien erteilt. Die Gesamtleistung des Auftrags beträgt laut Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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