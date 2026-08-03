Ethereum Kurs vor der Entscheidung: 1.960 Dollar trennen Erholung von Rückschlag

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Der Ethereum Kurs klemmt seit Tagen in einer engen Spanne und kommt weder nach oben noch nach unten voran. Bei rund 1.866 Dollar notiert ETH etwa 62 Prozent unter seinem Allzeithoch. Vier gleitende Durchschnitte liegen dabei so eng beieinander, dass sie die kommenden Wochen praktisch vorzeichnen. Die Zuflüsse allein haben den Kurs bisher nicht über die entscheidende Marke gehoben. Über 1.960 Dollar wäre der Weg frei, unter 1.718 Dollar droht eine neue Abwärtsbewegung.

Ethereum Kurs zwischen 1.801 und 1.960 Dollar: Diese Marken entscheiden jetzt

Der Ethereum Kurs liegt laut Changelly bei 1.866,13 Dollar und hat in 24 Stunden rund 22 Dollar abgegeben. Über sieben Tage steht dennoch ein Plus von 0,71 Prozent. Die Marktkapitalisierung erreicht 225,21 Milliarden Dollar bei 120,68 Millionen ETH im Umlauf. Damit bleibt Ethereum nach Bitcoin die Nummer zwei im Markt, aber ohne den Schwung früherer Erholungen.

Technisch bestimmen vier gleitende Durchschnitte die Lage, die laut CoinDCX klar gestaffelt sind. Der 20 Tage Schnitt liegt bei 1.718,01 Dollar, der 50 Tage Schnitt bei 1.801,25 Dollar. Beide hat ETH zurückerobert, was die kurzfristige Struktur stützt. Die nächste Hürde bildet der 100 Tage Schnitt bei 1.960,21 Dollar, an dem die Erholung zuletzt hängen blieb.

Auf der Angebotsseite bleibt es eng, denn rund 30 Prozent aller ETH sind im Netzwerk gebunden. Trotzdem fehlt der Schub für einen sauberen Ausbruch. Verliert ETH die Unterstützung bei 1.718 Dollar, setzt neuer Verkaufsdruck ein. Zwischen 1.801 und 1.960 Dollar liegt damit die gesamte kurzfristige Spanne, also rund 159 Dollar Spielraum nach oben.

Pepeto und der Ethereum Kurs: Zwei Rechnungen mit sehr unterschiedlichem Startpunkt

159 Dollar, mehr gibt der größte Altcoin kurzfristig nicht her, und genau da beginnt für viele Anleger die zweite Rechnung. Sie startet nicht bei einem Coin, der 225 Milliarden Dollar wiegt, sondern bei einem Presale, der noch läuft. Während der Ethereum Kurs den Blick auf Erholungszeitpläne lenkt, lautet die eigentliche Frage, wie lange diese Gewinne brauchen. Pepeto geht deutlich über den üblichen Presale Trubel und über Analystenziele hinaus, die Jahre brauchen, bis sie greifen.

Das Projekt ist bereits eine funktionierende Handelsplattform und verändert, wie Meme Coin Halter jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg steuern. Mit einer gebührenfreien Tauschfunktion über Ethereum, BNB Chain und Solana bietet Pepeto eine Geschwindigkeit und Ersparnis, die vor einem Listing bisher kein Presale geliefert hat. Jeder Handel nach dem Start führt Kaufdruck an jene Wallets zurück, die früh dabei waren. Die Cross Chain Bridge bewegt Token zwischen den Netzwerken, ohne Transfergebühren zu berechnen. So verfolgen Halter den besten Preis auf jeder Chain und behalten den vollen Wert jeder Bewegung.

Geführt wird das Projekt vom Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin über sieben Milliarden Dollar gebracht hat, und ein früherer Binance Experte baute die Handelsebene. Sicher ist der Verkauf deshalb, weil SolidProof jeden Vertrag vollständig durchgesehen und freigegeben hat, noch bevor die erste Runde begann. Bei 0,000000188 Dollar liegt der Einstieg bei einem Bruchteil dessen, was der Markt nach der Eröffnung des Binance Listings festlegt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während eines Rücksetzers zusammenkamen, zeigen, wofür sich die größten Wallets bereits entschieden haben.

Jedes dieser Werkzeuge schützt das Kapital, das hineinfließt. Jede abgeschlossene Runde hebt den Preis für alle, die danach einsteigen. Denn der Ethereum Kurs bietet einen Erholungspfad, während Pepeto von einer Bewertung startet, die mit 225 Milliarden Dollar nicht vergleichbar ist.

Fazit

Der Ethereum Kurs hat mit der zurückeroberten 50 Tage Linie und dem gebundenen Angebot zwei Argumente auf seiner Seite. Was ihm fehlt, ist der Spielraum eines kleinen Marktes. Der Weg von 1.866 Dollar zurück zu alten Höchstständen bringt Wert, formt ein Depot aber nicht neu. Genau diese Lücke erklärt, warum mit jeder Runde mehr Wallets zu Pepeto wechseln, das mitten in der Marktangst über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und den Audit abgeschlossen hat. Im letzten Zyklus kassierten jene, die sich festlegten, bevor andere an das Ergebnis glaubten, und derselbe Mitgründer führt heute dieses Projekt. Wer den ersten Lauf verpasst hat, kennt das Gefühl, und genau dieses Fenster schließt sich am Listingtag für immer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum steigt der Ethereum Kurs trotz der Zuflüsse nicht?

Der Kurs bleibt bei rund 1.866 Dollar, weil die Zuflüsse nicht reichen, um den 100 Tage Schnitt bei 1.960 Dollar zu knacken. Erst ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 2.000 Dollar.

Ist Pepeto ein guter Einstieg vor dem Binance Listing?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, mit geprüften Handelswerkzeugen und abgeschlossenem SolidProof Audit. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, der mit dem Listing dauerhaft schließt.