während die Aufmerksamkeit der Anleger monatelang bei KI und Halbleitern lag, hat sich in einem der zyklischsten Bereiche der deutschen Industrie eine bemerkenswerte Wende vollzogen: Der Nutzfahrzeug-Zyklus dreht. Der Auslöser ist zweistufig. Erstens die anstehende US-Umweltnorm EPA 2027, die ab dem Modelljahr 2027 die Kosten schwerer Lkw pro Einheit um mehrere zehntausend Dollar erhöhen wird. Die Folge ist die klassische Vorziehnachfrage: US-Flottenbetreiber ordern jetzt, um die alte Preisstruktur zu sichern. Zweitens die überalterten Flotten in Europa und Nordamerika. Nach zwei mageren Jahren erreicht das Durchschnittsalter der Trucks Werte, die einen Ersatzzyklus erzwingen.
Die Q2-Berichte der beiden europäischen Champions haben diese These bereits bestätigt. Wir positionieren uns diese Woche gestaffelt bei diesen Unternehmen. Wer mitmachen möchte kann unseren Empfehlungen in der Termin Börse daily folgen, das geht auch im EInzelabruf (KLICK HIER).
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