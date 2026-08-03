Die Zahl der Unternehmenstransaktionen ist zuletzt wieder gestiegen wie ihr heute erscheinender M&A-Index für Österreich zeigt. Was sagt das über die Stimmung in den Vorstandsetagen aus? - Robert Hufnagel: Wir sehen ganz klar, dass die Aktivität wieder zunimmt, sowohl in den Zahlen des ersten Halbjahres als auch in unserer täglichen Beratungspraxis. Geschäftsführer und Eigentümer beschäftigen sich wieder intensiv mit Wachstum und fragen verstärkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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