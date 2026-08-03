75 Prozent der Knowledge Worker nutzen bereits KI, doch meist ohne offizielle Freigabe. Erfahre, wie du aus der Compliance-Lücke eine rechtssichere KI-Governance machst. Generative KI ist im Arbeitsalltag längst angekommen. Doch während Mitarbeitende KI bereits aktiv für Recherchen, Texte und Analysen einsetzen, hinkt die interne Regelung oft hinterher: Zwar haben 98 Prozent der Unternehmen eine KI-Strategie, doch bei nur 39 Prozent wird der Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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