Übernahme von Chancerygate, einem führenden im Vereinigten Königreich ansässigen Verwalter und Entwickler von IndustrieimmobilienDie zusammengeführte Plattform zählt mit mehr als 80 Fachkräften und 27 Millionen Quadratfuß verwalteter oder in Entwicklung befindlicher Bruttomietfläche in neun Ländern züden führenden europäischen Plattformen für urbane Industrieimmobilien. TORONTO & LONDON, 31. Juli 2026 -(BUSINESS WIRE)-Dream Unlimited Corp. ("Dream") (TSX: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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