Die Pharmabranche könnte vor ihrer größten Transaktion seit Jahren stehen. Medienberichten zufolge hat AstraZeneca in den vergangenen Monaten Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb (BMS) geführt. Sollte der Deal zustande kommen, entstünde ein Pharmariese mit einer kombinierten Börsenbewertung von rund 400 Milliarden US-Dollar - und damit eines der wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt. Die Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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