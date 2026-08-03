Die Hensoldt-Aktie hat sich seit dem Junitief in der Spitze um rund +37% erholt, wurde zuletzt jedoch an der übergeordneten Abwärtstrendlinie ausgebremst. In meiner vorherigen Analyse stand genau diese charttechnische Bewährungsprobe im Mittelpunkt. Der inzwischen erfolgte Rücklauf zeigt, dass die Käufer den entscheidenden Befreiungsschlag bislang nicht liefern konnten. Damit wächst erneut das Risiko weiterer Verluste. Die Erholung stößt an ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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