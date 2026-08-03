Schon bald könnte die Social-Media-Plattform Myspace ihr großes Comeback feiern. Die aktuellen Besitzer sprechen sich dazu in einer Dokumentation aus. Was schon jetzt zu den Plänen bekannt ist. Myspace dürfte vielen noch als die erste große Social-Media-Plattform in Erinnerung geblieben sein. Seit dem Aufkommen von Facebook ist der einstige Gigant aber gravierend geschrumpft und hat seine Social-Media-Funktionen verloren. Mittlerweile fungiert die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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